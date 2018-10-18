В Москве открывается заседание железнодорожного совета СНГ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заседание шестьдесят девятого совета по железнодорожному транспорту СНГ, которое ранее планировалось провести в Армении, откроется в четверг в Москве и будет идти 18-19 октября, следует из информации на сайте организации и слов представителя РЖД.

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества учрежден в 1992 году для координации работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработки согласованных принципов его деятельности.

Ереван-Москва

Заседания совета, в который в том числе входят железные дороги Белоруссии, Казахстана, России, Украины и другие, проходят два раза в год. Место проведения следующего заседания утверждается на проходящем. Армения для октябрьского заседания была определена местом проведения на совете в мае. Ереван был указан на сайте совета, однако затем изменён на Москву.

"Предстоящие совещания: 18-19 октября 2018 года (город Москва) состоится шестьдесят девятое заседание совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества", — говорится в сообщении на сайте организации.

Представитель РЖД говорил РИА Новости, что проведение 69-го заседания совета по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ решено приурочить к 15-летию со дня основания ОАО "РЖД", и в связи с этим мероприятие пройдёт в Москве.

Участники и повестка

Согласно сообщению РЖД к заседанию, участие в 69 заседании совета примут руководители РЖД, железнодорожных администраций СНГ, железных дорог Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Ирана.

Повестка содержит стандартные для советов вопросы: об итогах эксплуатационной работы сети железных дорог и пассажирского комплекса в международном сообщении за девять месяцев 2018 года, а также об итогах разработки графика движения поездов, плана формирования грузовых поездов и вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2018/2019 годы и другие.