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Экономика

До нуля: Россия избавилась от госдолга США

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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия в августе сократила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов до 14 миллиардов долларов минимума с 2017 года. Уже к июню доля трежерис в российских резервах не превышала и десяти процентов, теперь же дошла практически до нуля. Почему ЦБ планомерно избавляется от этих бумаг и готов ли Китай нанести решающий удар в материале РИА Новости.

Масштабная распродажа

В 2010-м вложения России в американские гособлигации, считающиеся наряду с долларом США самым ликвидным и надежным финансовым инструментом в мире, превышали 176 миллиардов долларов.

Но из-за санкционного давления Вашингтона Москва с 2014 года постепенно выводила средства из трежерис. А в апреле этого года Центробанк приступил к масштабной распродаже. После очередных санкций ЦБ сократил вложения в казначейские обязательства США сразу вдвое.

Банк России демонстрирует, что финансировать бюджет государства, проводящего откровенно недружественную политику, нет никакого резона.

Решение выглядит логичным и с экономической точки зрения. Из-за санкций против отечественных компаний российский финансовый рынок испытал шок. При плохом сценарии дело могло кончиться заморозкой активов, с чем уже столкнулись Казахстан и Иран. Чтобы застраховаться от потерь, финансовые власти предприняли экстренные меры по перетряхиванию валютного портфеля.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Доллары США

Последовательное снижение

На фоне беспрецедентной распродажи гособлигаций США, предпринятой в предыдущие месяцы, нынешнее сокращение совсем небольшое всего около 800 миллионов долларов. Но эксперты уверены: это не просто технические движения, а сигнал о том, что Москва намерена твердо следовать избранному курсу. В ноябре Вашингтон готовится объявить новые санкции, что грозит российской валюте очередным витком нестабильности.

Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США

Сброс трежерис, ослабляющий финансовую зависимость от США и давление на курс рубля, это сигнал не только Вашингтону, но и крупнейшим держателям американского долга, тоже предпринимающим аналогичные шаги.

Кредиторы продают

Госдолг США активно распродает пострадавшая от экономического давления Вашингтона Турция, c конца прошлого года Анкара снизила долю в трежерис почти наполовину.

Показателен и настрой второго по значимости кредитора Америки Страны восходящего солнца. В июне объем американских гособлигаций на балансе Банка Японии похудел до 1,030 триллиона долларов это самый низкий уровень за последние семь лет.

Последнее же слово, очевидно, будет за Китаем крупнейшим внешним кредитором американской экономики. На балансе китайского Центробанка сейчас более чем на триллион долларов гособлигаций США почти 20 процентов всего госдолга Вашингтона, принадлежащего иностранным держателям.

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредставитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. 29 марта 2018 года
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. 29 марта 2018 года

Пекин уже сократил вложения в трежерис до полугодовых минимумов, а в октябре планирует сбросить американских бумаг еще на три миллиарда, что станет одной из крупнейших распродаж с 2004 года. Причина обострение отношений с Вашингтоном из-за торговой войны.

Наблюдатели указывают: хотя объемы пока небольшие, на руках у Пекина козыри, о чем постоянно напоминают эти небольшие продажи.

Дорого обойдется

Если китайцы сбросят значимый объем американского госдолга, США столкнутся с нестабильностью курса доллара и замедлением экономики.

"Экономику начнет лихорадить от повсеместно высоких процентных ставок, что окажет мощный замедляющий эффект", поясняет Джефф Миллс, главный инвестиционный стратег американской PNC Financial Services Group.

Стоимость трежерис упадет, а доходность резко повысится. Это автоматически увеличит цену заимствований и для американских компаний, и для рядовых потребителей, а значит, подорвет экономический рост. Выпуск долговых бумаг станет для Белого дома более накладным.

"В конце апреля, когда Россия продавала большие объемы, доходности на американском рынке резко подскочили, спровоцировав падение самих бумаг", отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент".

© AFP 2018 / Karen BleierЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Karen Bleier
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Идти до конца

Способна ли Россия сократить вложения в американский госдолг до нуля? Некоторые аналитики не исключают этого: оставшуюся на балансе ЦБ сумму можно считать чисто символической.

"Россия уже практически выбыла из списка держателей американского госдолга, занимая 54-ю строчку", говорит Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик "Открытие брокер".

Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Запас прочности: зачем Россия скупает все больше золота

Дальнейшая продажа трежерис связана с грядущими санкциями, но эксперт указывает, что это тактический шаг: "Вероятное сокращение этих позиций, скорее всего, компенсировано покупкой золота и краткосрочными депозитами в банках".

Американскому долгу Россия действительно все больше предпочитает золото доля драгметалла в международных резервах страны достигла рекордных 18 процентов, вплотную приблизившись к долларовым вложениям. Накопление золота это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и возможность заработать.

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