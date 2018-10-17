Медведев: Европа из-за санкций в отношении России теряет больше, чем США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европа несет серьезные убытки от антироссийских санкций в отличие от США, с которыми у России относительно небольшой объем товарооборота, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"После объявления санкций наш торговый оборот с Европейским союзом снизился приблизительно чуть ли не наполовину. Он был 430 миллиардов евро, а в какой-то момент упал до 220–230. Возникает вопрос: что на этом потеряла Европа? А потеряла она рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность", — заявил Медведев в интервью телеканалу Euronews, которое выйдет в четверг.

Он пояснил, что из-за небольшого объема российско-американского товарооборота бизнес США не очень сильно страдает от действующих санкций в отношении РФ.

"Но европейский бизнес страдает очень сильно, потому что у нас огромный объём торгового оборота. Торговый оборот с Соединёнными Штатами Америки приблизительно сейчас – это плохой период – около 20 миллиардов долларов. Это ничто. Торговый оборот с Европейским союзом гораздо выше. Сорок пять процентов нашего торгового оборота приходится на Европейский союз. Это сотни миллиардов евро", — отметил Медведев.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.