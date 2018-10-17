Участники "Открытых инноваций" в Сколково обсудили актуальность технопарков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Опыт создания и развития технопарков обсудили участники конференции стран СНГ "Эффективные модели создания и управления технопарками" в среду в рамках форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково", сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

О московской системе технопарков рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. По его словам, сейчас в Москве — 33 технопарка, в них работают около 1,8 тысячи высокотехнологичных компаний-резидентов. Локализация в технопарках дает им возможность получить специализированные меры поддержки: субсидии на компенсацию затрат на приобретение и лизинг оборудования (до 15% от стоимости), компенсацию процентов по кредиту, а также налоговые льготы — снижение налогов на прибыль, аренду земли и обнуление налога на имущество, отметил Фурсин.

О международном опыте создания инновационной экосистемы и развития технопарков рассказал также генеральный директор Международной ассоциации научных парков IASP.Луи Санз. Важность создания сообществ резидентов для установлений коммуникаций между ними в целях развития технопарков отметил на конференции директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров.

Также в рамках конференции популярные московские арт-пространства обратились к правительству Москвы с просьбой рассмотреть возможность присвоить им статус технопарков. С инициативой выступил руководитель управляющей компании центра дизайна Artplay Сергей Десятов. Сегодня арт-кластеры являются центром притяжения компаний, развивающих свой бизнес в творческих отраслях: дизайне, архитектуре, полиграфии, издательской деятельности, изобразительном искусстве и многих других, отмечается в сообщении.

"Креативные индустрии сегодня имеют большие перспективы, в них задействовано колоссальное количество уникальных специалистов и высокотехнологичных компаний. Очень актуальная идея, предлагаю собраться отдельно с представителями креативных индустрий столицы и в режиме форсайт-сессии обсудить все запросы креативного сообщества, по итогам которых разработать дорожную карту возможной государственной поддержки, в том числе, путем присвоения специальных статусов и преференций для управляющих компаний и резидентов креативных пространств", — прокомментировал инициативу Фурсин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Конференция прошла при участии международных организаций — Евразийской экономической комиссии и Исполнительного комитета СНГ. Мероприятие направлено на развитие технопарков в рамках Евразии, государств-членов ЕАЭС и СНГ.