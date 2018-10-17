Сбербанк увеличил минимальную ставку по кредитам

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сбербанк для адаптации к рыночным условиям увеличил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта, диапазон ставок составляет 12,9-19,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"С 15 октября 2018 года Сбербанк увеличил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка для зарплатных клиентов составляет 12,9%, минимальная ставка для тех, кто не является клиентом Сбербанка, — 13,9%. Действующий с 15 октября 2018 года диапазон ставок составляет 12,9-19,9%", — сообщили в банке.

"Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учётом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки", — прокомментировали в Сбербанке.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре сообщил, что банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке. Он отмечал, что тренд на повышение кредитных ставок — временный, ставки начнут снижаться после того, как успокоится рынок.

Сбербанк в прошлую пятницу повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта, диапазон ставок составил 3,4–5,15%.