Титов призвал навести порядок в тарифной политике

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал снизить ключевую ставку и навести порядок в тарифной политике властей РФ, чтобы перейти к стратегии быстрого экономического роста.

"Мы не всегда сходимся в нашем мнении с правительством, правительство у нас очень острожное, исповедует тактику малых шагов, может быть, мы не видим высокого роста, но надежное, стабильное состояние. Мы же, бизнес, не можем стоять. … Велосипед, когда останавливается, падает. Поэтому мы за активный рост. … Главное создать экономическую среду, чтобы было выгодно инвестировать, чтобы росли инвестиции и в сельское хозяйство, и в инновационную сферу, и в машиностроение", — заявил Титов журналистам в кулуарах заседания клуба "Валдай".

По его словам, страна должна перейти "от приоритета стабильного, но очень сбалансированного роста … к философии выгодного, быстрого экономического роста при сохранении стабильности макроэкономических показателей". "Это большая разница в понимании, но, мне кажется, мы к этому постепенно идем", — добавил он.

Титов заявил, что нужно обеспечить доступное кредитование экономики. "Доступ к кредитованию, это значит, ключевая ставка Центрального банка, должна соответствовать сегодняшнему уровню развития экономики. У нас инфляция уже меньше 2% была, а ставка по-прежнему выше 7% (7,5% — ред.). Мы неконкурентоспособны по стоимости кредитов. Без этого экономика расти не может. Налоги должны не повышаться, а быть такими, чтобы те, кто растет, кто вкладывается, платили меньше", — пояснил бизнес-омбудсмен.

Он также отметил, что в тарифной политике "должен быть наведен порядок", поскольку тарифы растут. "Мы за уменьшение роли государства в экономике, но в некоторых вопросах регулирования, мы считаем, недостаточно. Сегодня все говорили, что мы должны перейти к рыночным тарифам. Не перешли, а государство свой контроль за ними утеряло, поэтому сегодня нужна новая реформа тарификации на продукцию основных естественных монополий", — сказал Титов.