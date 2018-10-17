Минтранс дополнительно выделит 300 млн рублей на субсидируемые рейсы в ДФО

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минтранс РФ планирует до конца текущего года дополнительно выделить 300 миллионов рублей на перевозки по субсидируемым тарифам на Дальний Восток, сообщили в министерстве.

"Аэрофлот" с 16 октября прекратил продажу билетов по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь "в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий".

"Минтрансом РФ совместно с "Аэрофлотом" прорабатывается вопрос об оперативном выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым тарифам на Дальний Восток. Предполагается выделить на финансирование субсидируемых тарифов до конца 2018 года со стороны Минтранса дополнительно 300 миллионов рублей", — заявили в министерстве.