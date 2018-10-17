РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
СК назвал взрыв в керченском колледже терактом
Экономика

Польша подписала многолетний контракт на поставку СПГ из США

06730
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПорт при газовом терминале в Польше. Архивное фотоПорт при газовом терминале в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на 20 лет на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно. Два миллиона тонн — это около 25 танкеров в год, а после регазификации — 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу
© AP Photo / Lukasz Szelemej, file
"Волей-неволей". Эксперт оценил контракт Польши на поставку СПГ из США
Глава польской компании Петр Вожняк уточнил, что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения.

Стоимость пока не разглашается. По словам Вожняка, Польша будет получать американский СПГ по цене почти на 30% дешевле, чем получает сейчас природный газ из России.

В сентябре Дональд Трамп обещал Варшаве поставки "огромного количества СПГ по хорошей цене".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал сделку. Он заявил, что сжиженный природный газ из США "усилит суверенитет" его страны.

Ищут альтернативу России

Сотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на газораспределительной станции. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В Польше заявили о намерении заключить новые контракты на поставку СПГ
Как считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, этот контракт поможет Варшаве создать видимость работы над альтернативными российскому газу источниками.

"О конкурентоспособности американского СПГ на европейском рынке мы можем судить по статистике его поставок на европейские терминалы. Объемы, несмотря на рост производства, ничтожны. А Польша, которая больше всех кричала про американский СПГ, за два года работы своего терминала купила аж один газовоз", — сказал он РИА Новости.

По его словам, формула FOB говорит о том, что груз не гарантирован именно польскому рынку и вполне может пойти на другой, где цены в этот момент будут выше.

"Второй момент — они на государственном уровне заявили, что не собираются продлевать долгосрочный контракт на закупку российского газа", — отметил Гривач.

Смогут заместить четверть российских поставок

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Минэнерго рассказали, чем опасен для ЕС поиск альтернативы газу из России
В свою очередь, аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко отметил, что американским СПГ Польша сможет заместить около 25% российского газа.

"Соглашение заключено с компанией Venture Global LNG, поэтому, видимо, речь идет о будущих поставках с проекта Calcasieu Pass (компания является акционером этого проекта). Этот завод по сжижению еще не начал строиться, не принято и инвестрешение. Возможно, оно будет принято в ближайшее время, тогда при удачном стечении обстоятельств к 2022 году этот новый завод в США может начать отгрузки СПГ", — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что тогда же истекает контракт с "Газпромом", поэтому Польша планомерно готовится заместить хотя бы часть российского газа поставками американского СПГ

Импорт российского газа

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Германия подписала американскому СПГ приговор
Москва остается основным поставщиком газа для Варшавы. За последние полгода Польша нарастила импорт из России на 0,4 миллиарда кубометров. Заключенный еще в 1996 году контракт между PGNiG и "Газпромом" предполагает поставку до десяти миллиардов кубометров газа в год при минимальном законтрактованном объеме 8,7 миллиарда кубометров. Контракт действует до 2022 года.

Даже несмотря на недовольство ценой, Варшава не спешит снижать объемы закупок российского сырья, а только наращивает их. Это делается для пополнения резервов на случай, если после запуска "Северного потока — 2" транзит по газопроводу "Ямал — Европа", проходящему через Польшу, резко сократится.

Опасения обоснованы: несмотря на противодействие США, Украины и самой Польши, строительство "Северного потока — 2" началось. В течение двух лет он заработает, и транзитный маршрут через Польшу и Белоруссию может оказаться невостребованным.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена