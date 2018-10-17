Польша подписала многолетний контракт на поставку СПГ из США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на 20 лет на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно. Два миллиона тонн — это около 25 танкеров в год, а после регазификации — 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Глава польской компании Петр Вожняк уточнил, что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения.

Стоимость пока не разглашается. По словам Вожняка, Польша будет получать американский СПГ по цене почти на 30% дешевле, чем получает сейчас природный газ из России.

В сентябре Дональд Трамп обещал Варшаве поставки "огромного количества СПГ по хорошей цене".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал сделку. Он заявил, что сжиженный природный газ из США "усилит суверенитет" его страны.

Ищут альтернативу России

Как считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, этот контракт поможет Варшаве создать видимость работы над альтернативными российскому газу источниками.

"О конкурентоспособности американского СПГ на европейском рынке мы можем судить по статистике его поставок на европейские терминалы. Объемы, несмотря на рост производства, ничтожны. А Польша, которая больше всех кричала про американский СПГ, за два года работы своего терминала купила аж один газовоз", — сказал он РИА Новости.

По его словам, формула FOB говорит о том, что груз не гарантирован именно польскому рынку и вполне может пойти на другой, где цены в этот момент будут выше.

"Второй момент — они на государственном уровне заявили, что не собираются продлевать долгосрочный контракт на закупку российского газа", — отметил Гривач.

Смогут заместить четверть российских поставок

В свою очередь, аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко отметил, что американским СПГ Польша сможет заместить около 25% российского газа.

"Соглашение заключено с компанией Venture Global LNG, поэтому, видимо, речь идет о будущих поставках с проекта Calcasieu Pass (компания является акционером этого проекта). Этот завод по сжижению еще не начал строиться, не принято и инвестрешение. Возможно, оно будет принято в ближайшее время, тогда при удачном стечении обстоятельств к 2022 году этот новый завод в США может начать отгрузки СПГ", — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что тогда же истекает контракт с "Газпромом", поэтому Польша планомерно готовится заместить хотя бы часть российского газа поставками американского СПГ

Импорт российского газа

Москва остается основным поставщиком газа для Варшавы. За последние полгода Польша нарастила импорт из России на 0,4 миллиарда кубометров. Заключенный еще в 1996 году контракт между PGNiG и "Газпромом" предполагает поставку до десяти миллиардов кубометров газа в год при минимальном законтрактованном объеме 8,7 миллиарда кубометров. Контракт действует до 2022 года.

Даже несмотря на недовольство ценой, Варшава не спешит снижать объемы закупок российского сырья, а только наращивает их. Это делается для пополнения резервов на случай, если после запуска "Северного потока — 2" транзит по газопроводу "Ямал — Европа", проходящему через Польшу, резко сократится.

Опасения обоснованы: несмотря на противодействие США, Украины и самой Польши, строительство "Северного потока — 2" началось. В течение двух лет он заработает, и транзитный маршрут через Польшу и Белоруссию может оказаться невостребованным.