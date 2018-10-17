Сбербанк запустил обмен бонусов "Спасибо" на рубли

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. С 17 октября клиенты Сбербанка получат возможность обменивать накопленные бонусы "Спасибо" на рубли в рамках программы лояльности. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка России.

Клиенты Сбербанка, достигшие высшего уровня привилегий "Больше, чем спасибо", получат возможность обменять свои бонусы на деньги по курсу 1 бонус = 50 копеек. Сообщается, что участники программы смогут обменивать до 10 000 бонусов в месяц.

Кроме того, участники программы лояльности смогут списывать бонусами до 99 % стоимости билета в кино.

Четыре уровня привилегий: "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше чем спасибо" появились в июле.

Для каждого из них предусмотрен набор заданий, ежемесячное выполнение которых позволяет участникам программы переходить на новый уровень.