СП "Новатэка" и Fluxys построит в Германии терминал на 300 тысяч тонн СПГ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Совместное предприятие "Новатэка" и бельгийского газотранспортного оператора Fluxys планирует построить СПГ-терминал в порту города Росток в Германии, говорится в сообщении "Новатэка".

"Совместное предприятие ПАО "Новатэк" и Fluxys подписало с администрацией порта Росток в Германии соглашение об аренде земельного участка для строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту Росток", — говорится в сообщении. "Совместное предприятие планирует осуществлять проектирование, строительство, финансирование, владение и эксплуатацию среднетоннажного терминала по перевалке СПГ мощностью около 300 тысяч тонн в год в порту города Росток", — сообщается в релизе.

"Терминал предназначен для приема судов с СПГ, в том числе, произведенным на строящемся в настоящее время "Новатэком" СПГ-заводе в порту Высоцк, и последующей реализации продукции в автоцистернах на рынок. Также будет предусмотрена возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи", — сообщил "Новатэк".

"Одно из направлений нашей стратегии СПГ – среднетоннажные и малотоннажные проекты. Для нас важно построение эффективных маркетинговых каналов для реализации нашей продукции на различных рынках. Использование СПГ в качестве судового и моторного топлива вместо дизельного топлива и мазута будет способствовать снижению выбросов в атмосферу и улучшению экологии", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона.

В июне 2017 года "Новатэк" подписал меморандум о взаимопонимании с Fluxys. Меморандум закрепляет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество в области реализации проектов малотоннажного СПГ в Европе, совместного развития рынков сбыта СПГ в Европе и Латинской Америке, оптимизации транспортной логистики и других областях использования СПГ.

Компания "Криогаз-Высоцк" (51% принадлежит "Новатэку", 48,9% — Газпромбанку) реализует в Высоцке проект по строительству терминала по производству и перегрузке СПГ на территории порта. Производительность терминала составит 660 тысяч тонн СПГ в год. Зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей говорил журналистам в начале октября, что терминал может быть введен в эксплуатацию к концу 2018 года. Компания также рассматривает возможность строительства второй линии терминала мощностью от 600 тысяч до 1 миллиона тонн СПГ в год.