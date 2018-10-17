В Польше рассказали о цене американского СПГ

ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Польша будет получать сжиженный природный газ из США по цене почти на 30% дешевле, чем получает в настоящее время природный газ из России, заявил РИА Новости глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк.

PGNiG и американская Venture Global LNG в среду подписали контракт на поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в год в течении 20 лет.

"На 20 с чем-то процентов дешевле. Почти на 30% дешевле, чем российский газ", — заявил Вожняк, отвечая на вопрос о цене американского газа. "Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес", — добавил он.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-августе текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.