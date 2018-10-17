Россия не планирует закрывать торгпредство на Украине

МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия пока не планирует закрывать свое торговое представительство на Украине, заявил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

"Торгпредство на Украине продолжает действовать, пока нет никаких установок сворачивать его деятельность. Другое дело, что практическая работа очень ограничена в силу того, что торговое представительство должно опираться и на официальные контакты, а они практически заморожены, хоть и не по нашей вине", — сказал Груздев.

По его словам, также продолжают работать и торгпредства в США. "Нами был сокращен аппарат торгпредств, но сами они де-юре и де-факто продолжают там действовать", — заметил замминистра.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

При этом в Великобритании никаких изменений в работе торгпредства нет. "Все штатно, более того, активизируются контакты, в том числе по линии парламентского сообщества. Там очень много конструктивно настроенных людей с точки зрения развития экономических отношений с Россией", — подчеркнул Груздев.

Он сообщил также, что в ноябре состоится очередной российско-британский экономический й форум.