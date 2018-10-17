Всемирный банк выяснил, сколько людей в мире живут менее чем на $5,5 в день

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Почти половина населения Земли — 46%, или 3,4 миллиарда людей, борется за удовлетворение базовых потребностей и живет на менее чем 5,5 доллара в день, следует из двухгодичного доклада Всемирного банка, посвященного проблеме бедности. ВБ в среду, когда отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, публикует данные доклада, который описывает ситуацию за 2015 год.

"Свыше 1,9 миллиарда человек или 26,2% населения мира в 2015 году жили на менее чем 3,2 доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего – ред.). Около 46% населения проживало на менее чем на 5,5 доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода выше среднего – ред.)", — сообщил ВБ.

Несмотря на сокращение крайне нищенствующего населения (extreme poverty), располагающего менее чем 1,9 доллара в день до 10% от всего населения мира к 2015 году, проблема бедности по-прежнему сохраняется, а темпы ее сокращения замедлились. Это связано с тем, что в результате экономического развития, сложилась ситуация, когда большая часть бедного населения мира сейчас живет в более благополучных странах, полагает ВБ.

"Необходимо обозначить дополнительные черты бедности и рассмотреть более широкое понимание проблемы нищеты", — отмечает банк.

В докладе отмечается, что самыми быстрыми темпами с проблемой справляется Восточная Азия и Тихоокеанский регион, где доход беднейших 40% населения в среднем рос на 4,7% с 2010 по 2015 годы. Доля крайне нищенствующих людей в этом регионе сократилась также самыми значительными темпами из всех остальных регионов.

В Европе и Центральной Азии во многих странах наблюдалось замедление роста доходов бедного населения. При этом в этом регионе наблюдается самый низкий процент населения, живущего ниже черты бедности как в 3,2 доллара, так и в 5,5 доллара на день. 11% населения, располагающего менее 3,2 доллара в день, а также 26% — 5,5 доллара — приходится на страны Латинской Америки. В Южной Азии резко выросли доходы бедствующего населения, сократилась доля крайне нищенствующих. При этом 80% населения этого региона в 2015 году также выживало на менее 5,5 доллара в день.