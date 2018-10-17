Правительство выделило 8,4 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях в размере 8,4 миллиарда рублей на реализацию проектов экономического роста в Дальневосточном федеральном округе, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду.

"Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования в размере 8,4 миллиарда рублей направляются на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры, промышленных проектов", — говорится в тексте пояснительной записки к документу.

В частности, ассигнования пойдут на развитие аэропорта Хабаровска, строительство мостового железнодорожного перехода Нижнеленинское – Тунцзян, модернизацию портовой инфраструктуры, развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", строительство горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" и на создание целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 11 октября 2018 года.