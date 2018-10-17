Россия улучшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, является лучшей среди стран Евразии, свидетельствует Global Competitiveness Index (GCI), выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF, ВЭФ) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.
"То, что Россия поднялась с 45 на 43 место рейтинга, – результат макроэкономической стабильности: ВВП умеренно растет, инфляция значительно снизилась, госдолг остается низким", — отмечается в исследовании.
На первом месте в рейтинге конкурентоспособности стран – США, за ними следуют Сингапур и Германия. Хуже всех выступил Чад – он занял 140 место.
"Россия – лучшая из стран "Евразии" (именно так в WEF называют страны СНГ плюс Украину, Грузию и Туркменистан). После нее Казахстан (59 место). Хуже всех в "Евразии" выступил Таджикистан – 102 место. Но надо иметь в виду, что некоторые страны региона – Туркменистан и Беларусь – не входят в рейтинг, так как по ним нет достаточно достоверной статистики", — отмечает ВЭФ.