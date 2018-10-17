Россия улучшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, является лучшей среди стран Евразии, свидетельствует Global Competitiveness Index (GCI), выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF, ВЭФ) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Он составлен из 12 составляющих. Это качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям. ВЭФ — международная организация государственно-частного сотрудничества. Члены ВЭФ – около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира, в том числе России.

"То, что Россия поднялась с 45 на 43 место рейтинга, – результат макроэкономической стабильности: ВВП умеренно растет, инфляция значительно снизилась, госдолг остается низким", — отмечается в исследовании.

В качестве сильных сторон России WEF выделяет размер внутреннего рынка, человеческий капитал и уровень развития базовой "цифровой инфраструктуры". Слабые стороны связаны с развитием финансового сектора, ограничениями регулирования и конкуренции в отдельных секторах экономики.

На первом месте в рейтинге конкурентоспособности стран – США, за ними следуют Сингапур и Германия. Хуже всех выступил Чад – он занял 140 место.

"Россия – лучшая из стран "Евразии" (именно так в WEF называют страны СНГ плюс Украину, Грузию и Туркменистан). После нее Казахстан (59 место). Хуже всех в "Евразии" выступил Таджикистан – 102 место. Но надо иметь в виду, что некоторые страны региона – Туркменистан и Беларусь – не входят в рейтинг, так как по ним нет достаточно достоверной статистики", — отмечает ВЭФ.