Европа на пороге экономической катастрофы. Виноваты три страны

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что его страна потребует от Германии возмещения ущерба, нанесенного в годы Второй мировой войны. Объем репараций оценивают в 279 миллиардов евро — немногим больше того, что Афины получили за восемь лет в рамках европейских программ экономической помощи. Почему греки вновь возвращаются к теме, которую Меркель "закрыла" еще три года назад, и как скоро швы, сдерживающие Евросоюз, окончательно разойдутся, — в материале РИА Новости.

Простить нельзя, востребовать

О выплате послевоенных репараций правительство Греции говорит не впервые.

В 2015-м Ангела Меркель на переговорах с греческим премьером Алексисом Ципрасом заявила, что Берлин считает этот вопрос закрытым. Но греки придерживаются другого мнения. Недавно во время визита в деревню Канданос на острове Крит, где в 1941 году фашисты казнили 180 человек, Ципрас назвал требование репараций "исторической обязанностью" греческого правительства. Павлопулос вернулся к этой теме на встрече со Штайнмайером.

"Мы считаем, что требования Греции по возмещению оккупационного займа и выплате репараций юридически обоснованы и могут быть предметом судебного разбирательства", — отметил он.

Если дойдет до суда, у Греции есть козыри, которых нет у Германии. После войны Афины получили репарации лишь от Рима и Софии. Немцы не только не заплатили 115 миллионов марок жертвам оккупации (порядка 59 миллионов евро), но и не вернули того, что нацисты забрали из Банка Греции, сейчас эта сумма эквивалентна десяти миллиардам евро.

И это не учитывая долю Афин в 2,7% от общего размера репараций, выплатить которые Германия обязалась по итогам Парижской мирной конференции. Соглашение с Грецией так и не было подписано.

Стоит отметить, что, требуя сумму, на 41 миллиард евро превышающую внешний долг, Афины могут пойти на весьма амбициозный шаг: заявить, что отказываются от политики жесткой экономии и выплат МВФ, ЕЦБ и ЕС, пока Берлин не возместит стране военные потери.

Такой экономико-политический шантаж вполне вероятен, поскольку, несмотря на реструктуризацию госдолга, который еще в конце прошлого года превышал 178% ВВП, Афины так и не справились с внутренними трудностями и не зарабатывают достаточно денег, чтобы обслуживать свой кредит. Соблазн решить долговые проблемы за счет Германии слишком велик.

Пицца по-раскольнически

Велика также вероятность, что в ближайшее время новое правительство Италии потребует реструктуризации огромного госдолга в размере 131% ВВП и заявит о намерении выйти из Евросоюза.

В начале октября журналисты австрийского издания Contra Magazin сообщили: министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо и глава МВД Маттео Сальвини — ярые сторонники такого решения.

Действительно, европейские экономические принципы не способствуют снижению итальянского долга и безработицы. Правительственная коалиция уже представила Брюсселю новый бюджет, который, помимо прочего, предполагает превышение дефицита на 0,4% от допустимых двух процентов.

Если бюджет одобрят, все остальные кризисные страны, включая Грецию, Испанию и Португалию, потребуют аналогичных поблажек. Ну а когда Брюссель откажет, Италия вполне может последовать примеру Великобритании и запустить процесс выхода из ЕС.

Столь радикальный шаг сильно встряхнет итальянскую экономику, не говоря уже о полном коллапсе Евросоюза. Но в некотором смысле риск для одной из крупнейших экономик Европы оправдан.

Во-первых, появляется шанс снизить налоги и сборы для бизнеса, которые в некоторых городах доходят до 70%, что положительно скажется на национальных компаниях.

Во-вторых, это позволит диверсифицировать экономику страны и возродить множество семейных предприятий, покинувших рынок, в частности, они могут вернуться к традиционной рыбной ловле, взамен которой ЕС закрепил за южными странами туристическую отрасль.

В-третьих, наладится торговля с Россией. По словам бывшего итальянского сенатора Роберто Мура, страна теряет от антироссийских санкций более двух с половиной миллиардов евро в год.

Англичанка гадит

Тревожные новости приходят и из Великобритании: Терезе Мэй не удается договориться о мягком расставании с Евросоюзом.

В середине октября провалилась очередная попытка достичь соглашения. На этот раз камнем преткновения стала таможенная граница между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Несмотря на Brexit, Лондон рассчитывал остаться членом Таможенного союза, однако Европа на это не пошла. И теперь две Ирландии предстоит разделить границей, против чего решительно выступают и Дублин, и Белфаст.

Правительство Германии сообщило, что готовит законопроект на случай жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС, не предусматривающего какого-либо переходного периода. Другими словами, уже с 29 марта 2019 года британским компаниям закроют доступ к общеевропейскому рынку. По оценкам американского аналитического центра RAND, это приведет к сокращению ВВП Великобритании на 6,7% за десять лет.