Мексика подтвердила планы по сборке российских вертолетов

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Генеральный директор агентства Promexico Пауло Карреньо подтвердил во вторник, что Мексика планирует собирать у себя российские вертолеты.

Год назад о такой возможности говорил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время визита в Мексику.

"Скоро Мексика может начать собирать здесь российские вертолеты", — заявил Карреньо в рамках деловой миссии в Мексике, организованной Российским экспортным центром.

В беседе с корреспондентом РИА Новости глава Promexico отметил, что пока возможной даты начала такой сборки нет. "Точной информацией о начале сборки мы не обладаем, ждем, когда об этом объявят сами компании, и тогда мы сможем подключиться к процессу и помочь", — заметил Карреньо.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев также заявил, что такая работа идет. "Есть конкретика. Сейчас ведутся работы через агента по валидации сертификата, в частности, речь идет о вертолете "Ансат". Это как первый шаг, затем должны быть проведены работы по оценке рынка. Нужно сделать первый шаг, потому что без валидации любые другие действия не оправданы", — сказал Груздев журналистам в Мехико.