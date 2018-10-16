"Аэрофлот" прекратил продажу билетов по субсидируемым тарифам

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" с 16 октября прекратил продажу билетов по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, следует из письма авиакомпании, разосланного агентствам (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Бронирование билетов закрывается "в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий".

В этом году "Аэрофлот" открыл продажи субсидируемых билетов в конце марта, однако менее чем через неделю закрыл их в связи с полным освоением бюджетных средств. В июле Росавиация заявила, что дополнительно направит на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток еще 152 миллиона рублей, общая сумма допфинансирования составила 625 миллионов рублей. В августе авиакомпания возобновила продажу билетов по субсидируемым маршрутам.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Помимо программы субсидируемых тарифов, "Аэрофлот" продает билеты по программе фиксированных — "плоских" тарифов. Эти билеты может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа "плоских тарифов" действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и пунктами Дальнего Востока.