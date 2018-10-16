НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Нижегородские цифровые решения получили признание на международном форуме в Сколково, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина.

Международный форум "Открытые инновации. Источники цифрового прорыва" проходит в технопарке "Сколково" с 15 по 17 октября. Представители власти, бизнеса, российские и международные эксперты обсуждают сотрудничество в сфере инноваций и обмениваются практическим опытом в развитии и коммерциализации новейших технологий. Нижегородский проект "Умный Саров" был презентован на форуме 16 октября и вызвал большой интерес экспертов как наиболее проработанный и уже продемонстрировавший положительные результаты работы.

"Очень важно, что нижегородские цифровые решения получили признание на международном форуме в Сколково. "Умный Саров" не просто разработка, которая уже делает удобнее жизнь саровчан, но и готовый к тиражированию продукт. Сотни отработанных обращений от жителей Сарова с начала июня — очень неплохой показатель. Уверен, что у проекта отличные перспективы не только на уровне региона, но и других городов как России, так и мира", — приводит пресс-служба слова Никитина, который прокомментировал успех нижегородских разработчиков на международном форуме.

В 2018 году два города Нижегородской области – Нижний Новгород и Саров – вошли в список 25 российских городов, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты по направлению "Умный город". Проект "Умный Саров" стартовал в Сарове 1 июня. Информационная система выполнена саровскими разработчиками и позволяет в онлайн-режиме контролировать ряд процессов жизнедеятельности города. Горожане могут оставить на портале проекта сообщение о проблеме, которая "наносится" на карту города, и следить за ее отработкой. С момента запуска портала на карту города жители нанесли более 600 проблем.

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