Американский финансист спрогнозировал обвал доллара

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Курс доллара обвалится по отношению к евро на 40 процентов к 2024 году, прогнозирует исполнительный директор компании A.G. Bisset Associates LLC, специализирующейся на валютных исследованиях, Ульф Линдал. Об этом сообщает Bloomberg.

"Нас ожидает существенное снижение курса доллара. Это сильно повлияет на все финансовые рынки", — цитирует издание Линдала.

По мнению аналитика, грядущее падение доллара отразится на стоимости сырья.

Как отмечает экономист, с начала семидесятых годов курс американской валюты меняется циклично, и сейчас должно начаться его снижение. За последний год доллар упал на девять процентов.

Помимо этого, Линдал также считает вероятным, что американская валюта обрушится по отношению к японской йене на 33 процента.