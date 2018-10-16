РЖД рассказали, почему пока не могут отказаться от бумажных билетов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. РЖД технологически могут отказаться от бумажных билетов, но не все пассажиры ещё готовы к этому, поэтому компания их пока сохраняет, но будет мониторить потребности клиентов и, исходя из них, принимать решения по переходу только на электронные билеты, сообщил РИА Новости директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин.

"Технологически сейчас ничего не мешает пассажиру не брать бумажный билет. Он не нужен для посадки в поезд. Но надо понимать, что, помимо готовности РЖД, которые имеют высокую готовность (отказаться от бумажных билетов — ред.), есть нюансы культуры наших клиентов. Пока ещё не все клиенты готовы пользоваться мобильным приложением, не все клиенты молодые люди, у которых есть гаджеты", — рассказал Чаркин во вторник в кулуарах форума "Открытые инновации".

Он отметил, что аудитория, которая покупает билеты без бумажных носителей, расширяется. "Но мы должны дать возможность любому нашему гражданину купить билет", — отметил Чаркин. Он утвердительно ответил на вопрос, есть в перспективе в планах РЖД вообще отойти от бумажных билетов.

"Не смогу назвать точно срок. Это во многом зависит от того, насколько будет готово общество к этому. Для многих по-прежнему важно, это мы сейчас говорим о старших возрастных группах, прийти к кассе и получить в руки этот билет. Но с реализацией проекта "инновационная мобильность" будем менять наши кассовые аппараты и постепенно переходить сначала просто на обычные печатные, чтобы была бумага, потом постепенно уходить полностью на продажу электронных билетов", — пояснил директор РЖД по IT.

Он отметил, уже в настоящее время больше 50% билетов на поезда продаётся в электронном виде. В частности, на поезда "Сапсан" от общего числа проданных билетов в электронном виде больше 80%. "Мы мониторим поведение наших клиентов. Мы мотивируем людей, создавая мобильное приложение, покупать билеты онлайн, развивая сайт. Мы смотрим на динамику потока людей, которые будут приходить в кассы", — добавил Чаркин.

Исходя из этого, продолжил он, РЖД будут в том числе оптимизировать свою внутреннюю деятельность, сокращая количество касс и переводя все в цифру, но пока бумажные билеты остаются. "Мы не можем лишить людей возможности приобрести билет. Пока не все наши граждане готовы полностью отказаться от бумажных билетов", — заключил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".