Кудрин рассказал о риске потери 392 миллиардов рублей дивидендов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральный бюджет может недополучить порядка 392 миллиардов рублей дивидендов в 2019 году, если правительство не будет более жестко добиваться выполнения компаниями правил их перечисления, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В отношении доходов от дивидендов, которые заложены в бюджет — мы ожидаем, что если сложится практика предыдущих лет, тогда у нас риск двух третей доходов, что означает примерно 392 миллиарда на 2019 год. Мы надеемся, что в этом году правительство будет более жестко добиваться этих параметров для получения этих дивидендов в федеральный бюджет", — сказал Кудрин, выступая на бюджетном комитете Госдумы.

Ранее Кудрин заявлял, что видит риски недополучения на 70% доходов от дивидендов госкомпаний в объеме, заложенном в проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Минфин рассчитывает получить в бюджет РФ от дивидендов госкомпаний 588,3 миллиарда рублей в 2019 году, 626,1 миллиарда рублей в 2020 году и 675,2 миллиарда рублей в 2021 году, сообщалось в сентябре в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019-2021 годы.