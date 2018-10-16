Россия потеряла 600 миллиардов рублей из-за кибератак в 2017 году

Ущерб от кибератак в России в 2017 году составил порядка 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По оценкам экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе 1 триллиона долларов, надо вдуматься в эту сумму — она фантастическая. В России это порядка 600 миллиардов рублей, ну тоже, в общем, для нашей экономики довольно значительные деньги", — сказал Медведев, выступая во вторник на московском международном форуме "Открытые инновации — 2018".