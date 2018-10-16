Банкоматы белорусской "дочки" ВТБ начали принимать карту "Мир"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банкоматная сеть белорусской "дочки" банка ВТБ начала принимать российскую платежную карту "Мир", сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Воспользоваться сервисом могут владельцы карт "Мир" любого российского банка.

"ВТБ Беларусь первой из финансовых организаций Республики предоставила возможность владельцам карт платежной системы "Мир" совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов", — говорится в сообщении.

Выдача наличных в банкоматах ВТБ Беларусь осуществляется в белорусских рублях. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту.

"Ежегодно Беларусь посещают около 200 тысяч российских туристов, среди которых немало держателей национальных платежных карт. Благодаря нашему совместному проекту с ВТБ теперь они смогут выполнять операции при помощи обычных и кобейджинговых карт "Мир" в банкоматах Группы ВТБ", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Максима Лазырина.

При этом Лазырин отметил, что до конца 2019 года планируется расширить сеть приема карт "Мир" как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС. В России участниками платежной системы "Мир" являются более 300 банков. Группа ВТБ начала выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмиссии ВТБ выпущено уже более 8,5 миллиона карт.

На сегодня в России выпущено уже более 45 миллионов национальных платежных карт "Мир", что составляет 17% от общей эмиссии на российском платежном рынке. НСПК рассчитывает, что к концу года этот показатель превысит 20%.