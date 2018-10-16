Банкоматы белорусской "дочки" ВТБ начали принимать карту "Мир"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банкоматная сеть белорусской "дочки" банка ВТБ начала принимать российскую платежную карту "Мир", сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"ВТБ Беларусь первой из финансовых организаций Республики предоставила возможность владельцам карт платежной системы "Мир" совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов", — говорится в сообщении.
Выдача наличных в банкоматах ВТБ Беларусь осуществляется в белорусских рублях. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту.
"Ежегодно Беларусь посещают около 200 тысяч российских туристов, среди которых немало держателей национальных платежных карт. Благодаря нашему совместному проекту с ВТБ теперь они смогут выполнять операции при помощи обычных и кобейджинговых карт "Мир" в банкоматах Группы ВТБ", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Максима Лазырина.
На сегодня в России выпущено уже более 45 миллионов национальных платежных карт "Мир", что составляет 17% от общей эмиссии на российском платежном рынке. НСПК рассчитывает, что к концу года этот показатель превысит 20%.