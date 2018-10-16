В Москве хотят выделить 425 миллионов рублей на закупку автобусов-амфибий

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Власти Москвы планируют выделить Мосгортрансу в ближайшие три года 425 миллионов рублей на закупку и обслуживание туристических автобусов-амфибий, следует из проекта бюджета столицы, опубликованного на сайте Мосгордумы. © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Две трети АИП направят на развитие транспортной системы Москвы

Согласно документу, субсидия ГУП "Мосгортранс" на приобретение и сервисное обслуживание экскурсионных автобусов-амфибий в следующем году может составить 325 миллионов рублей, далее по 50 миллионов в последующие два года.

Ранее президиум столичного правительства одобрил проект бюджета Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Планируется, что доходы бюджета столицы в предстоящем году составят 2,3 триллиона рублей.