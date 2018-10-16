Росстат назвал самый быстро дорожающий продукт

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В России за девять месяцев этого года больше всего подорожало пшено. Таковы результаты исследования Федеральной службы государственной статистики.

Сейчас стоимость килограмма пшена в среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале года она была около 30 рублей.

Как рассказала "Российской газете" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, из-за роста цен на просо пшено, которое еще недавно считалось относительно дешевой крупой, переместилось в сегмент дорогих. По прогнозам Глазуновой, в следующем году рост цен на пшено может продолжиться, однако его потребление незначительно, поэтому на состояние продуктового рынка это не сильно повлияет.

На прошлой неделе холдинг "Ромир" опубликовал результаты исследования, согласно которым средний чек россиянина в сентябре за один поход в магазин увеличился на 4,8%, или на 24 рубля по сравнению с августом, и составил 519 рублей.



