Путин оценил ситуацию в российской экономике

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Владимир Путин позитивно оценил состояние отечественной экономики, сообщается на сайте Кремля.
В мероприятии приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Президент отметил опережающую динамику промышленного производства, а также стабильно низкие значения инфляции и безработицы и устойчивость финансового рынка.
Инфляция и безработица
"В августе безработица сократилась до 4,6 процента, сейчас она находится на рекордно низком уровне", — привел статистику Путин.
Он также отметил, что важными индикаторами деловой активности и потребительского спроса российских семей является динамика инвестиций и рост грузооборота транспорта.
По его словам, опережающую динамику показывает промышленное производство: индустриальный рост за восемь месяцев составил 3,1 процента, в том числе обрабатывающее производство выросло на 3,8 процента.
Устойчивость финансового рынка
Стабильная ситуация на финрынке стала возможна благодаря действиям правительства и Центробанка, подчеркнул президент.
"У нас золотовалютные резервы выросли с начала этого года на 5,7% и составляют уже 459 миллиардов долларов", — отметил он.
В середине сентября Банк России принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. При этом даже после возобновления покупок повышенной волатильности курса рубля не ожидается, полагают в Минфине.