Путин оценил ситуацию в российской экономике

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Владимир Путин позитивно оценил состояние отечественной экономики, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства провёл совещание по экономическим вопросам. Обсуждалась текущая ситуация, а также меры по повышению устойчивости и темпов роста.

В мероприятии приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Президент отметил опережающую динамику промышленного производства, а также стабильно низкие значения инфляции и безработицы и устойчивость финансового рынка.

Инфляция и безработица

"В августе безработица сократилась до 4,6 процента, сейчас она находится на рекордно низком уровне", — привел статистику Путин.

Он также отметил, что важными индикаторами деловой активности и потребительского спроса российских семей является динамика инвестиций и рост грузооборота транспорта.

"По итогам первого полугодия вложения в основной капитал предприятий и организаций увеличились на 3,2 процента. Растет и грузооборот транспорта (плюс три процента за восемь месяцев), а также розничная торговля (2,7 процента)", — подчеркнул президент.

По его словам, опережающую динамику показывает промышленное производство: индустриальный рост за восемь месяцев составил 3,1 процента, в том числе обрабатывающее производство выросло на 3,8 процента.

Устойчивость финансового рынка

Стабильная ситуация на финрынке стала возможна благодаря действиям правительства и Центробанка, подчеркнул президент.

"У нас золотовалютные резервы выросли с начала этого года на 5,7% и составляют уже 459 миллиардов долларов", — отметил он.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сказал, что регулятор значительно снизил влияние колебаний нефтяной конъюнктуры на российский финансовый рынок. Это помогает обеспечивать и низкую инфляцию, и устойчивость национальной валюты.

В середине сентября Банк России принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. При этом даже после возобновления покупок повышенной волатильности курса рубля не ожидается, полагают в Минфине.