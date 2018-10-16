В России вступают в силу поправки в закон о рынке ценных бумаг

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Поправки в закон о рынке ценных бумаг, устанавливающие понятие структурных облигаций, которые могут выпускаться без полной защиты капитала вступают в силу во вторник, 16 октября. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 18 апреля текущего года.

"Структурные облигации от прочих облигаций отличаются тем, что могут предусматривать выплату меньше, чем номинальная стоимость. Одновременно они включают в себя производный финансовый инструмент, и таким образом относятся к структурным продуктам. В обмен на меньшую защиту в виде возможности выплаты не всей номинальной стоимости, а лишь части, они дают возможность заработать больше, благодаря встроенному в них производному финансовому инструменту. До этого нельзя было выплачивать по облигациям меньше, чем номинальная стоимость", — рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Эмитентами нового для РФ вида ценных бумаг сможет быть ограниченный круг лиц — кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры) и специализированные финансовые общества (СФО). При этом брокеры, дилеры и СФО будут вправе размещать лишь структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований или иного имущества.

На первом этапе структурные облигации можно будет размещать только среди квалифицированных инвесторов. Но как говорила в сентябре директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына, ЦБ РФ совместно с участниками рынка выработает критерии структурных облигаций без полной защиты капитала для того, чтобы их могли покупать неквалифицированные инвесторы.

По словам Курицыной, баланс между жаждой повышенной доходности у инвестора и пониманием того, что он до конца не осознает все риски, которые заложены, вынуждает ЦБ РФ с большой степенью осторожности подходить к предполагаемому регулированию нового продукта. И один из основных моментов, который предстоит установить в нормативных актах, это критерии структурных облигаций, которым они должны соответствовать для того, чтобы их могли приобретать неквалифицированные инвесторы.

Когда ЦБ РФ утвердит критерии, которым структурные облигации должны отвечать, и когда появятся такие структурные облигации, которые этим критериям отвечают, они уже смогут быть размещены в том числе и среди неквалифицированных инвесторов, добавила она. По сути, эти критерии будут идентифицировать более защищенную, понятную, прозрачную и простую для понимания неквалифицированным инвестором структурную облигацию по сравнению с более рискованными продуктами финансового рынка.

По словам Тимофеева, существует совместная рабочая группа НАУФОР и ЦБ РФ, в которой разрабатывается проект нормативного акта ЦБ, предусматривающего критерии доступности структурных облигаций неквалифицированным инвесторам.

"Очень важно, чтобы эти облигации были доступны не только квалифицированным, что законом предусматривается по умолчанию, но и неквалифицированным инвесторам. Мы думаем о том, каким условиям такие облигации должны соответствовать для того чтобы их можно было предлагать и неквалифицированным инвесторам, в какой степени должен быть защищен капитал, то есть какая часть номинальной стоимости должна примерно выплачиваться, как должны определяться условия деривативов, встроенных в облигацию. Все эти условия мы надеемся будут определены до конца года, и, начиная со следующего, эти облигации можно будет покупать не только квалифицированным, но и неквалифицированным инвесторам", — рассказал Тимофеев.