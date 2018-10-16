РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В России вступают в силу поправки в закон о рынке ценных бумаг

0240
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСотрудник в офисе московской биржи. Архивное фотоСотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Поправки в закон о рынке ценных бумаг, устанавливающие понятие структурных облигаций, которые могут выпускаться без полной защиты капитала вступают в силу во вторник, 16 октября. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 18 апреля текущего года.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
"Позиция России понятна ". Экономист об уходе РФ от ценных бумаг США
"Структурные облигации от прочих облигаций отличаются тем, что могут предусматривать выплату меньше, чем номинальная стоимость. Одновременно они включают в себя производный финансовый инструмент, и таким образом относятся к структурным продуктам. В обмен на меньшую защиту в виде возможности выплаты не всей номинальной стоимости, а лишь части, они дают возможность заработать больше, благодаря встроенному в них производному финансовому инструменту. До этого нельзя было выплачивать по облигациям меньше, чем номинальная стоимость", — рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Эмитентами нового для РФ вида ценных бумаг сможет быть ограниченный круг лиц — кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры) и специализированные финансовые общества (СФО). При этом брокеры, дилеры и СФО будут вправе размещать лишь структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований или иного имущества.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Кудрин высказался против полного выхода из ценных бумаг США
На первом этапе структурные облигации можно будет размещать только среди квалифицированных инвесторов. Но как говорила в сентябре директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына, ЦБ РФ совместно с участниками рынка выработает критерии структурных облигаций без полной защиты капитала для того, чтобы их могли покупать неквалифицированные инвесторы.

По словам Курицыной, баланс между жаждой повышенной доходности у инвестора и пониманием того, что он до конца не осознает все риски, которые заложены, вынуждает ЦБ РФ с большой степенью осторожности подходить к предполагаемому регулированию нового продукта. И один из основных моментов, который предстоит установить в нормативных актах, это критерии структурных облигаций, которым они должны соответствовать для того, чтобы их могли приобретать неквалифицированные инвесторы.

Когда ЦБ РФ утвердит критерии, которым структурные облигации должны отвечать, и когда появятся такие структурные облигации, которые этим критериям отвечают, они уже смогут быть размещены в том числе и среди неквалифицированных инвесторов, добавила она. По сути, эти критерии будут идентифицировать более защищенную, понятную, прозрачную и простую для понимания неквалифицированным инвестором структурную облигацию по сравнению с более рискованными продуктами финансового рынка.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В ГД внесли проект о запрете размещать средства ФНБ в ценных бумагах в США
По словам Тимофеева, существует совместная рабочая группа НАУФОР и ЦБ РФ, в которой разрабатывается проект нормативного акта ЦБ, предусматривающего критерии доступности структурных облигаций неквалифицированным инвесторам.

"Очень важно, чтобы эти облигации были доступны не только квалифицированным, что законом предусматривается по умолчанию, но и неквалифицированным инвесторам. Мы думаем о том, каким условиям такие облигации должны соответствовать для того чтобы их можно было предлагать и неквалифицированным инвесторам, в какой степени должен быть защищен капитал, то есть какая часть номинальной стоимости должна примерно выплачиваться, как должны определяться условия деривативов, встроенных в облигацию. Все эти условия мы надеемся будут определены до конца года, и, начиная со следующего, эти облигации можно будет покупать не только квалифицированным, но и неквалифицированным инвесторам", — рассказал Тимофеев.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена