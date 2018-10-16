В России вступают в силу поправки в закон о рынке ценных бумаг

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Поправки в закон о рынке ценных бумаг, устанавливающие понятие структурных облигаций, которые могут выпускаться без полной защиты капитала вступают в силу во вторник, 16 октября. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 18 апреля текущего года.
Эмитентами нового для РФ вида ценных бумаг сможет быть ограниченный круг лиц — кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры) и специализированные финансовые общества (СФО). При этом брокеры, дилеры и СФО будут вправе размещать лишь структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований или иного имущества.
По словам Курицыной, баланс между жаждой повышенной доходности у инвестора и пониманием того, что он до конца не осознает все риски, которые заложены, вынуждает ЦБ РФ с большой степенью осторожности подходить к предполагаемому регулированию нового продукта. И один из основных моментов, который предстоит установить в нормативных актах, это критерии структурных облигаций, которым они должны соответствовать для того, чтобы их могли приобретать неквалифицированные инвесторы.
Когда ЦБ РФ утвердит критерии, которым структурные облигации должны отвечать, и когда появятся такие структурные облигации, которые этим критериям отвечают, они уже смогут быть размещены в том числе и среди неквалифицированных инвесторов, добавила она. По сути, эти критерии будут идентифицировать более защищенную, понятную, прозрачную и простую для понимания неквалифицированным инвестором структурную облигацию по сравнению с более рискованными продуктами финансового рынка.
"Очень важно, чтобы эти облигации были доступны не только квалифицированным, что законом предусматривается по умолчанию, но и неквалифицированным инвесторам. Мы думаем о том, каким условиям такие облигации должны соответствовать для того чтобы их можно было предлагать и неквалифицированным инвесторам, в какой степени должен быть защищен капитал, то есть какая часть номинальной стоимости должна примерно выплачиваться, как должны определяться условия деривативов, встроенных в облигацию. Все эти условия мы надеемся будут определены до конца года, и, начиная со следующего, эти облигации можно будет покупать не только квалифицированным, но и неквалифицированным инвесторам", — рассказал Тимофеев.