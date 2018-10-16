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Экономика

Деньги есть: Россия может отказаться от размещения евробондов в 2019 году

(обновлено: 08:11 16.10.2018)
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДоллары и рубли. Архивное фотоДоллары и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия может отказаться от размещения евробондов в 2019 году — Минфин не видит в этом особой необходимости. Как пояснил заместитель министра финансов Сергей Сторчак, опыт развивающих стран показал, что решение Москвы сделать основным источником заемных средств внутренний рублевый рынок было правильным. Почему экономике больше не нужны внешние займы — в материале РИА Новости.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Возможность есть, нет необходимости

В апреле Минфин разместил новые одиннадцатилетние евробонды на полтора миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на два с половиной миллиарда долларов. Из привлеченных средств 3,2 миллиарда направили на выкуп старых евробондов, а 800 миллионов поступили в федеральный бюджет.

Таким образом, у Минфина есть возможность разместить евробонды еще на три миллиарда долларов: на 800 миллионов — для выкупа старых бондов и на 2,2 миллиарда — для финансирования бюджета. Однако ранее Сторчак заявил: скорее всего, Россия уже не выйдет на внешний рынок в этом году.

© Фото : Фотохост-агентство/ Роман ЯндолинПерейти в фотобанкСергей Сторчак
© Фото : Фотохост-агентство/ Роман Яндолин
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Сергей Сторчак

Низкая закредитованность

Экономисты указывают: острой необходимости во внешних займах в 2019 году действительно нет, поскольку Россия — одна из наименее закредитованных стран в мире.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
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За девять месяцев текущего года внешний долг уменьшился на 51 миллиард долларов (на 9,8%) — по предварительной оценке, до 467 миллиардов долларов США.

Это сопоставимо с размером российских золотовалютных резервов (почти 460 миллиардов долларов). Значит, Минфин может в любой момент просто выкупить долг у иностранцев. Более того, Россия непрерывно наращивает резервы. Как пояснили недавно в ЦБ, ориентир в 500 миллиардов долларов уже не актуален. Причина — бюджетное правило: если в соответствии с ним потребуется больше резервов, чем полтриллиона, то и будет больше.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты России. Архивное фото

Профицит бюджета и высокие цены на нефть

Необходимости в займах экономика не испытывает и в связи с бездефицитным бюджетом — у Минфина достаточно средств для обеспечения внешних обязательств и текущих расходов.

"Бюджет в январе-сентябре исполнен с профицитом 3,5% ВВП, хотя в 2017 году в этот период был зафиксирован дефицит в объеме 0,5% ВВП", — напоминает Андрей Кочетков, старший аналитик "Открытие брокер".

Пазл в виде 100-долларовой купюры
CC0 / qimono /
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Хороший платежный баланс во многом связан с высокими ценами на нефть и сокращением импорта. А нефтяные котировки из-за сложной геополитической ситуации, скорее всего, продолжат расти.

"Вряд ли Саудовской Аравии удастся возместить поставки иранской нефти, на которую наложат санкции, поэтому цены на нефть будут высокими. Так что внешние заимствования можно и не привлекать", — полагает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих кэпитал менеджмент".

Соответственно, нет потребности занимать по ставкам, которые Минфин не считает выгодными: cейчас евробонды, номинированные в валюте, торгуются с повышенной доходностью из-за "премии за риск".

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти

Высокие риски 

Аналитики подчеркивают: когда деньги приходят не только с внутреннего рынка, но и с внешнего, это, безусловно, хорошо, но из-за санкционных рисков занимать получается дорого.

Рабочие металлургической компании Alcoa проводят акцию протеста в Риме
© REUTERS / Tony Gentile
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"Над нами висит угроза санкций и неопределенности относительно их формата. Это риск для инвесторов, поэтому они требуют повышенной доходности. Так что нам в данный момент не очень выгодно занимать в формате еврооблигаций", — поясняет Антон Шабанов, независимый финансово-экономический эксперт.

В случае введения санкций на новые выпуски российского госдолга гораздо выгоднее будет развивать внутренний рынок займов. Кроме того, ФРС взяла курс на повышение ставки, а это значит, что доходность инвестирования в американский госдолг вырастет. Развивающимся странам занимать на внешних рынках станет труднее.

"Полагаться на внутренний рынок займов — хорошая стратегия. Если не сокращать долю госдолга в иностранной валюте, то рано или поздно можно оказаться в такой же тяжелой ситуации, как Украина или Турция", — предупреждает Андрей Верников.

Российский внутренний рынок аналитики оценивают как достаточно емкий — здесь можно рассчитывать на пенсионные деньги и средства госкомпаний. Неплохие объемы реализации гособлигаций способно обеспечить и население. По подсчетам ЦБ, на банковских депозитах физлиц сейчас лежит более 26 триллионов рублей. Инструменты, актуальные для внутреннего рынка, — это в первую очередь различные виды облигационных займов: рублевые ОФЗ и ОФЗ-н ("народные").

"Необходимо только хорошо разрекламировать эти инструменты для широких слоев населения: объяснить, что это выгодно, стабильно и что это хорошие инвестиции", — отмечает Шабанов.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПятитысячные купюры
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пятитысячные купюры

Твердое слово

Эксперты подчеркивают: несмотря на угрозы Вашингтона в адрес Москвы, некоторые американские пенсионные фонды продолжают вкладывать в российские суверенные облигации. В частности, Калифорния остается в числе главных иностранных держателей этих бумаг. Поэтому говорить, что рынок внешних заимствований закрыт, неправильно — Россия здесь действует исходя из экономической целесообразности.

Эксперты даже обсуждают риски того, что некоторые страны, в частности Россия, просто уйдут с мирового долгового рынка. Это резко сократит возможность диверсифицировать портфели глобальным инвесторам, повысив нестабильность мировой финансовой системы.

Некоторые аналитики уверены, что подобные разговоры инспирированы Москвой, дающей Вашингтону таким образом понять, что есть смысл успокоиться и не дестабилизировать мировой рынок капитала.

"Это посыл всему мировому сообществу: если последуют более жесткие меры, мы просто пойдем ва-банк. Отказ от внешних заимствований — это своего рода ход конем. Но выгоды здесь больше политические, нежели экономические", — заключил Сергей Королев, аналитик "Алор брокер".

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