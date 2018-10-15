Аксенов прокомментировал санкции против Крыма и Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что санкции, введенные западными странами против крымского региона и Сирии, нужно превратить в плюсы и рассматривать как "новое окно возможностей".

Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Аксенов напомнил, что Сирия, как и Крым, находится под "незаконными санкциями западных стран", однако эти санкции могут стать возможностью для выстраивания новых международных отношений.

"Крым и Сирия сегодня находятся в жесточайшем санкционном режиме. Однако, как показало время, тяжелая ситуация может открыть новое окно возможностей. Это шанс превратить свои минусы в плюсы и, соответственно, выстраивать отношения таким образом, чтобы наши государства развивались как можно активней", — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.