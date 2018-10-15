Посол Китая оценил потенциал российско-китайской торговли

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Объем торговли между Китаем и Россией в течение нескольких лет сможет превысить отметку в 200 миллиардов долларов, рассказал журналистам посол КНР в России Ли Хуэй.

"Я уверен, что вслед за стремительным развитием отношений Китая и России, будут шаг за шагом раскрываться и потенциалы сотрудничества во всех областях. И в течение нескольких лет в будущем двусторонняя китайско-российская торговля безусловно сможет преодолеть все трудности, "прорвать осаду" и выйти за пределы 200 миллиардов долларов", — сказал посол.

Ли отметил, что за первые восемь месяцев этого года объем торговли между двумя странами достиг 67,5 миллиарда долларов и вырос на 25,7% год к году.

"У нас есть основание верить, что условия для достижения цели в 100 миллиардов долларов по данному показателю уже сформированы", — добавил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что деловое сотрудничество России и Китая демонстрирует устойчивое развитие, объем двусторонней торговли может превысить 100 миллиардов долларов по итогам этого года.