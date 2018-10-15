В Чехии призвали оценить эффективность санкций против России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Евросоюз пока не будет отменять санкции против РФ, так как не устранены причины введения санкций, но странам ЕС нужно оценить их эффективность, считает председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.

"Позиция чешского правительства прежняя — санкции возникли по определенным причинам, и эти причины, к сожалению, устранить не удалось. Поэтому санкции продолжают действовать. Мы не хотим немедленно отменять санкции, но мы считаем совершенно нормальным обсуждать на уровне ЕС объем и масштабы этих санкций. Все страны должны как-то оценить действенность этих санкций — помогли ли чему-то эти санкции? Являются ли они эффективным механизмом? В стенах ЕС можно развернуть дебаты по этому поводу. Я за то, чтобы мы открыто говорили об этом", — заявил Вондрачек, выступая перед студентами МГИМО.

По его предположению, эта дискуссия начнется в ЕС, когда ее начнет кто-то из больших стран-членов Евросоюза.

"Я думаю, что это скоро произойдет", — предположил спикер нижней палаты парламента Чехии.

По его утверждению, многие политики в ЕС видят необходимость такого обсуждения, в частности, канцлер Австрии Себастьян Курц.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.