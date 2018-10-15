В Чехии призвали оценить эффективность санкций против России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Евросоюз пока не будет отменять санкции против РФ, так как не устранены причины введения санкций, но странам ЕС нужно оценить их эффективность, считает председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.
По его предположению, эта дискуссия начнется в ЕС, когда ее начнет кто-то из больших стран-членов Евросоюза.
"Я думаю, что это скоро произойдет", — предположил спикер нижней палаты парламента Чехии.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.