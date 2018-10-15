США намерены довести экспорт иранской нефти до нуля

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США по-прежнему стремятся сократить экспорт иранской нефти до нуля, Вашингтон считает, что сейчас рынок сбалансирован, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Наша задача остается прежней — сократить экспорт нефти из Ирана до нуля как можно быстрее. Мы работаем со странами, которые постепенно снижают импорт иранской нефти, чтобы удостовериться в том, что это случится", — сказал Хук в ходе телефонного брифинга.

"Мы уверены, что энергетический рынок останется стабильным. Сейчас он сбалансирован и хорошо обеспечен. И мы будем оставаться в плотной координации с производителями нефти", — добавил Хук.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.