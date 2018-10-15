ВЭБ урегулирует проблемы с капиталом и внешним долгом до конца 2018 года

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Внешэкономбанк до конца текущего года урегулирует все проблемы с капиталом и внешним долгом, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается накопленного внешнего долга, мы провели все необходимые переговоры и консультации. Как закрыть эту проблему, мы договорились. В целом по капиталу Внешэкономбанка и по нашим внешним обязательствам мы проблему урегулируем до конца 2018 года, если Вы поддержите такие подходы", — сказал он.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в сентябре сообщил, что государство продолжит оказывать ВЭБу поддержку для выполнения институтом развития внешних обязательств и планирует докапитализацию в объеме 300 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния.

В приложении к проекту бюджета РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сказано, что объем поддержки ВЭБа из средств бюджета на погашение внешнего долга на 2019 год планируется в размере 100 миллиардов рублей, на 2020 год — 50 миллиардов рублей, на 2021 год — также 50 миллиардов рублей.