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Россия готова перейти на расчеты в нацвалютах с Британией, заявил торгпред

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТорговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов. Архивное фотоТорговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Российские и британские компании могут перейти на расчеты в рублях и фунтах стерлингов, отказавшись от доллара, в случае политической и экономической необходимости, инфраструктура для этого существует, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов.

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Российские компании, которые ведут бизнес с Британией, в любое время могут перейти на расчеты в фунтах, если это потребуется, считает торгпред.

"Британский фунт – такая же свободно конвертируемая валюта, как доллар и евро. Есть готовая инфраструктура для того, чтобы рассчитываться между двумя странами этой валютой. Для российской компании ничего не стоит открыть счет в фунтах в российском или иностранном банке. Российский импортер может также купить фунт на Московской бирже и им рассчитаться", — сказал собеседник агентства.

Для британских компаний перейти на расчеты рублями немного сложнее, так как в Англии нет рублевых счетов и "банки не понимают, насколько это стабильная валюта, что приводит к удорожанию расчетов данной валютой". "Для участников сторон это будет просто дороже, поэтому мало кто на это согласится. Однако ничто не мешает российскому экспортеру за поставки своих товаров требовать рубли, формально он может это сделать. Сейчас доллар используется по той причине, что он понятен всем участникам сделок – продавцу, покупателю и банку", — поясняет Абрамов.

Доллары США. Архивное фото
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"Но если у британских компаний появятся какие-то ограничения на использование в расчетах долларов, то система тут же мигрирует в сторону других валют, например, в фунт или евро. Ничто не будет мешать перейти на другую валюту, если возникнут политические препятствия для использования американской валюты. Но пока в этом нет необходимости, экономически сейчас проще и дешевле рассчитываться в долларах", — убежден глава торгпредства.

Собеседник агентства отметил, что первыми в случае необходимости уйти от доллара смогут компании, торгующие небиржевыми товарами, чья цена не привязана к американской валюте. Также он не исключил, что ряд российских компаний уже рассчитываются с британскими партнерами британской валютой. "Мы не контролируем расчеты, но я не исключаю, что и сейчас фунт используется для расчетов наряду с долларом и евро. Но поскольку основу российского экспорта до сих пор составляют углеводороды, а это биржевой товар, чье ценообразование формируется в долларах, то естественно здесь он останется", — добавил он.

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