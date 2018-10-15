Минфин выступает за исключение обязательного накопительного элемента пенсий

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство финансов РФ в течение нескольких месяцев представит предложения о том, как исключить обязательный накопительный элемент из системы государственного пенсионного обеспечения, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В правительстве сейчас проходят интенсивные дискуссии по поводу того, как всю эту систему реформировать. Я надеюсь, что мы в течение нескольких месяцев сможем представить общественности, в том числе и вам (депутатам), наши предложения по тому, как эту систему полностью реформировать с тем, чтобы действительно исключить обязательный накопительный элемент из системы государственного пенсионного обеспечения в полном объеме", — заявил Моисеев на заседании комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила РИА Новости, что бюджет России на 2017-2019 годы верстается исходя из того, что обязательная накопительная часть пенсии в ближайшие три года формироваться не будет. Она также не исключила полную отмену накопительного элемента пенсии.

Изменения пенсионного законодательства

На прошлой неделе кабинет министров предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В России сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Он был установлен законом еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается довольно давно, необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. В большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.