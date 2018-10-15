Минфин выступает за исключение обязательного накопительного элемента пенсий

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство финансов РФ в течение нескольких месяцев представит предложения о том, как исключить обязательный накопительный элемент из системы государственного пенсионного обеспечения, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила РИА Новости, что бюджет России на 2017-2019 годы верстается исходя из того, что обязательная накопительная часть пенсии в ближайшие три года формироваться не будет. Она также не исключила полную отмену накопительного элемента пенсии.
Изменения пенсионного законодательства
В России сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Он был установлен законом еще в 1930-х годах.
Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается довольно давно, необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. В большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.