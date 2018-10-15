ОАК ввела три должности вице-президентов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Три новых вице-президента — исполнительный, по военно-техническому сотрудничеству и по правовому обеспечению — появились в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Соответствующие обновления появились на сайте корпорации.

Согласно данным на официальном сайте ОАК, вице-президентом по ВТС стал генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, исполнительным вице-президентом назначен Сергей Медведев, а информации о том, кто назначен вице-президентом по правовому обеспечению и корпоративному развитию, на сайте не предоставлено.

Сергей Медведев до 2013 года работал руководителем ряда коммерческих структур, в 2013 – 2016 годах – директор ФГУП "Авиакомплект" Минпромторга России, в 2016 – 2018 годах – директор по перспективным проектам и информационным технологиям ПАО "ОАК", в 2018 – вице-президент — руководитель Аппарата ПАО "ОАК", а с 1 октября 2018 — назначен на должность исполнительного Вице-президента ПАО "ОАК".

Что касается Ильи Тарасенко, то он в 2002–2005 гг. работал в ОКБ им. П.О.Сухого, в 2005–2009 гг. назначен директором сводной дирекции ОАО "Компания "Сухой", в 2009–2014 гг. прошел путь до первого заместителя гендиректора АО "РСК "МиГ", в 2014–2016 гг. стал президентом АО "Гражданские самолеты Сухого", а с сентября 2016 г. назначен генеральным директором АО "РСК "МиГ". Вице-президентом по военно-техническому сотрудничеству ПАО "ОАК" Тарасенко стал с сентября 2018 года.

Новая организационная структура корпорации была утверждена советом директоров Объединенной авиастроительной корпорации 17 сентября. Изменения направлены на централизацию управления производственными программами, развитие производственной системы ОАК и новой индустриальной модели корпорации.