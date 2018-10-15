Цена на нефть выросла до 81,4 доллара за баррель

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли уже более чем на 1%, инвесторы обеспокоены внешнеполитическими трениями после исчезновения саудовского журналиста в Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21%, до 81,4 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04%, до 72,08 доллара за баррель.

"Рынок вновь выразил опасения по поводу геополитических рисков на Ближнем Востоке после… комментариев США и Саудовской Аравии по поводу исчезновения саудовского журналиста, что привело к росту цен", — рассказал СМИ аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо (Wang Xiao).

Джамаль Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

В связи с этим американские сенаторы подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках "акта Магнитского". Согласно этому документу, у президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, следует ли вводить против тех или иных иностранных чиновников санкции за предполагаемые нарушения прав человека. Кроме того, Великобритания, со своей стороны, уже приступила к составлению списка саудовских чиновников и силовиков, против которых потенциально может ввести санкции.

В воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Саудовская Аравия, наряду с США и РФ, является одним из мировых лидеров по уровню добычи нефти. По данным доклада ОПЕК, добыча в этой стране в сентябре составила более 10,5 миллиона баррелей в сутки.