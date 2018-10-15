Эксперты рассказали, что ждет биткоин на этой неделе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на текущей неделе, скорее всего, перейдет в красную зону и опустится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подорожал на 0,64% — до 6,313 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 0,67% — до 6,365 тысячи долларов.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составила 201,755 миллиарда долларов. На долю биткоина пришлось примерно 54,2% всего рынка криптовалют, на Ethereum — около 10,06% рынка, а на Ripple — 8,23%.

Торги в красном цвете



По словам экспертов, на минувшей неделе цена биткоина была относительно стабильной. Однако если участники рынка не проявят активность, на текущей неделе стоимость криптовалюты опустится.

"По оценкам "Альпари", покупателям нужно проявить активность, чтобы вернуть курс к уровню 6,5 тысячи долларов, иначе возрастут риски падения до 5,6 тысячи долларов. Отсутствие негативных новостей для криптомонет с 15 по 22 октября позволит покупателям отыграть потери, понесенные 11 октября и 16 октября", — сообщил аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Аналогичного мнения и глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов. "Мы считаем, что при дальнейшем падении биткоина его цена зафиксируется на 6,05-6,1 тысячи долларов. Падению способствуют негативные новости, и если их не будет слишком много, у биткоина есть шанс вернуться к отметке в зону 6,36-6,8 тысячи долларов", — полагает он.

Негативным фактором, по его мнению, мог быть доклад Международного валютного фонда (МВФ). "Падению эталонной криптовалюты способствовал обвал американского фондового рынка и отчет МВФ, в котором говорилось о проблемах кибербезопасности и о том, что цифровые валюты могут стать новой причиной уязвимости мировой финансовой системы", — отметил он.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов рассказал, что профессиональные участники рынка ждут роста цены криптовалюты, но не на будущей неделе.

"Возможен спекулятивный рост до 6,5-6,8 тысячи долларов… Несмотря на столь долгую задержку в диапазоне 5,9-6,7 тысячи долларов, биткоин пока под давлением и котировки 5,8 тысячи долларов более вероятны, чем 6,8 тысячи", — указал он.