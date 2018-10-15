МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на текущей неделе, скорее всего, перейдет в красную зону и опустится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составила 201,755 миллиарда долларов. На долю биткоина пришлось примерно 54,2% всего рынка криптовалют, на Ethereum — около 10,06% рынка, а на Ripple — 8,23%.
Торги в красном цвете
По словам экспертов, на минувшей неделе цена биткоина была относительно стабильной. Однако если участники рынка не проявят активность, на текущей неделе стоимость криптовалюты опустится.
Аналогичного мнения и глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов. "Мы считаем, что при дальнейшем падении биткоина его цена зафиксируется на 6,05-6,1 тысячи долларов. Падению способствуют негативные новости, и если их не будет слишком много, у биткоина есть шанс вернуться к отметке в зону 6,36-6,8 тысячи долларов", — полагает он.
Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов рассказал, что профессиональные участники рынка ждут роста цены криптовалюты, но не на будущей неделе.
"Возможен спекулятивный рост до 6,5-6,8 тысячи долларов… Несмотря на столь долгую задержку в диапазоне 5,9-6,7 тысячи долларов, биткоин пока под давлением и котировки 5,8 тысячи долларов более вероятны, чем 6,8 тысячи", — указал он.