Вице-президент Ирана заявил, что страна нашла новых импортеров нефти

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что у страны появились новые партнеры, намеренные купить иранскую нефть, несмотря на возобновление всех санкций в отношении исламской республики со стороны США, сообщает агентство ISNA.

"В то время как некоторые страны перестали покупать нефть из Ирана, мы нашли новых партнеров. Кроме того, мы провели переговоры с нашими действующими партнерами", — говорится в заявлении Джахангири.

По словам Джахангири, многие страны, не являющиеся покупателями иранской нефти, в настоящий момент ищут способы ее покупки.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" международных посредников Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из Ирана в сентябре снизился на 800 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем второго квартала 2018 года — до 1,63 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Иране в сентябре снизилась до минимального за 2,5 года уровня — 3,45 миллиона баррелей в сутки.