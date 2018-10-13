G20 планирует утвердить "дорожную карту" по улучшению инфраструктуры

НУСА ДУА (Индонезия), 13 окт – РИА Новости. Повестка саммита G20 в ноябре 2018 года в Буэнос-Айресе будет содержать вопрос по "дорожной карте", касающейся улучшения качества инфраструктуры, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак после заседания "финансовой двадцатки".
В стандартах могут быть закреплены нормы, например, о порядке выхода из проекта правительства при изменении политической ситуации, другие вопросы.
Основная задача — сделать так, чтобы во всем мире правила игры были одинаковыми, отметил замминистра. "Это, по мнению многих, облегчит подключение предприятий частного сектора, чтобы они стали вкладываться в инфраструктуру", — добавил Сторчак.
Он отметил, что японская сторона заявила о важности урегулирования вопросов именно "качества инфраструктуры". "Нам теперь остается только расшифровать, что это такое. Скорее всего, речь идет о том, что отдача на … эквивалент вложенной денежной единицы должна быть высокой. Может быть, это, а может, и продолжительность жизни физической инфраструктуры", — добавил замминистра.