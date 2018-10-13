G20 планирует утвердить "дорожную карту" по улучшению инфраструктуры

НУСА ДУА (Индонезия), 13 окт – РИА Новости. Повестка саммита G20 в ноябре 2018 года в Буэнос-Айресе будет содержать вопрос по "дорожной карте", касающейся улучшения качества инфраструктуры, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак после заседания "финансовой двадцатки".

"Они точно собираются на саммите утвердить "дорожную карту" по инфраструктуре. Она будет в разных ипостасях, но ключевой элемент — как я ее вижу — Аргентина (председательствует в G20 в 2018 году — ред.) хотела бы запустить процессы, связанные со стандартизацией разных аспектов реализации инфраструктурных проектов", — сказал он.

В стандартах могут быть закреплены нормы, например, о порядке выхода из проекта правительства при изменении политической ситуации, другие вопросы.

Основная задача — сделать так, чтобы во всем мире правила игры были одинаковыми, отметил замминистра. "Это, по мнению многих, облегчит подключение предприятий частного сектора, чтобы они стали вкладываться в инфраструктуру", — добавил Сторчак.

Он отметил, что японская сторона заявила о важности урегулирования вопросов именно "качества инфраструктуры". "Нам теперь остается только расшифровать, что это такое. Скорее всего, речь идет о том, что отдача на … эквивалент вложенной денежной единицы должна быть высокой. Может быть, это, а может, и продолжительность жизни физической инфраструктуры", — добавил замминистра.