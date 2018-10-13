Для изучения ситуации с БСК надо взять тайм-аут, заявил врио главы Башкирии

УФА, 13 окт — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что в решении вопроса сырьевой базы Башкирской содовой компании (БСК) необходимо время для изучения ситуации для принятия взвешенных решений.
"В последнее время республику раздирают споры на тему судьбы гор, на тему развития производственной базы БСК. И мне не раз уже задавали этот вопрос. Я полагаю самым разумным будет взять тайм-аут, необходимо внимательно изучить все стороны, понять, действительно что происходит в реализации проекта БСК. Прекрасно понимаю судьбу и значение этой горы, необходимо время для спокойного и понятного разбирательства ситуации. И (нужно – ред.) принимать взвешенное решение", — сказал Хабиров журналистам.
Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.