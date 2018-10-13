Для изучения ситуации с БСК надо взять тайм-аут, заявил врио главы Башкирии

УФА, 13 окт — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что в решении вопроса сырьевой базы Башкирской содовой компании (БСК) необходимо время для изучения ситуации для принятия взвешенных решений.

Ранее в БСК сообщали, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По данным Роснедр, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тратау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"В последнее время республику раздирают споры на тему судьбы гор, на тему развития производственной базы БСК. И мне не раз уже задавали этот вопрос. Я полагаю самым разумным будет взять тайм-аут, необходимо внимательно изучить все стороны, понять, действительно что происходит в реализации проекта БСК. Прекрасно понимаю судьбу и значение этой горы, необходимо время для спокойного и понятного разбирательства ситуации. И (нужно – ред.) принимать взвешенное решение", — сказал Хабиров журналистам.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.