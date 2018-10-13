Эксперты объяснили повышение банками ставок по вкладам

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российские банки с сентября повышают ставки по рублевым и валютным вкладам, стремясь привлечь деньги, необходимые из-за усиления оттока капитала, вызванного угрозой дальнейших западных санкций, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Повышение доходности

Крупнейшие кредитные организации страны — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие – стремятся приблизить доходность по вкладам в рублях к 7% и выше. Тренд на повышение ставок, кроме того, был задан решением ЦБ повысить в сентябре ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, отмечают банкиры.

Сбербанк 12 октября повысил ставки по всем вкладам, максимальная ставка без учета спецпредложений в банке теперь составляет 5,15%. Но этим крупнейший банк не ограничился и запустил "промо-вклад" до конца ноября, диапазон ставок по которому варьируется от 6,5% до 7,15%

До этого, в сентябре, ВТБ тоже организовал промо-вклад с максимальной ставкой 7,1% — его можно открыть до конца года в любом отделении банка. А если самостоятельно оформить его через интернет, то максимальная ставка составит 7,3%.

Топ-менеджеры двух крупнейших российских банков указывают схожие причины повышения ставок по депозитам. Это и повышение ключевой ставки ЦБ, и рыночная тенденция, говорят банкиры. Анализируя предложения этих и других банков, можно увидеть, что кредитные организации стараются предлагать ставки по вкладам ближе к 7% и выше.

Так, например, Альфа-банк вслед за Сбербанком повысил доходность по всей линейке вкладов в рублях и в долларах. Максимальная процентная ставка по депозиту в рублях выросла до 8,01% годовых, а в долларах — до 3,52%.

Понадобилась валюта и банку МКБ: теперь максимальная доходность по вкладам в долларах составит 2,55% и 0,25% в евро. Дополнительные 0,15 процентного пункта к валютным вкладам банк обещает за подключение пакета услуг с ежегодной оплатой.

До этого ставки по ряду вкладов повысил банк "Открытие". По одному из вкладов банк привязал доходность к росту доли инвестиционно-страховых продуктов клиента: если она растет, то ставка может увеличиться до 9,2%. По другим вкладам максимальная ставка достигает 6,9%.

Мнения экспертов

"Основная причина роста ставок по вкладам — усиление оттока капитала за рубеж из-за американских антироссийских санкций, как введённых в действие, так и ожидаемых", — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он привел статистику ЦБ: чистый вывоз капитала частным сектором за третий квартал этого года вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого – с 0,4 миллиарда долларов до 19,2 миллиарда.

Банки стараются действовать на опережение, опасаясь дальнейшего повышения ставок в системе, полагает, в свою очередь, младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. Ставки могут вырасти из-за геополитических рисков, считает аналитик.

Эксперты солидарны и в том, что повышение ставок – реакция банков на рост ключевой ставки ЦБ. Осадчий указывает, что тенденция снижения процентных ставок по вкладам закончилась весной, и сейчас на рынке формируется другой тренд – сокращение переизбытка имеющихся денег в банковском секторе.

Уклеин добавляет, что ставки по вкладам, а также по кредитам могут пойти вверх, если ожидаемая Банком России инфляция выйдет за пределы его прогнозов. Это может произойти из-за повышения НДС и цен на топливо, резких скачков курса рубля, либо в случае внешних шоков, таких как западные санкции. Тогда ЦБ придется повысить ключевую ставку для сдерживания инфляции, и рыночные игроки отреагируют на это повышением своих ставок.

"Станет ли тенденция к повышению ставок устойчивой и долговременной, сейчас во многом будет зависеть от конкретных геополитических решений в октябре-ноябре", — заключил Уклеин.