В Германии рассказали о важности "Северного потока — 2"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала строительство "Северного потока — 2" "правильным решением" для Германии, об этом говорится в ее статье для журнала Wirtschaftswoche.
При этом премьер раскритиковала противников строительства газопровода, отметив, что "некоторые критики преследуют при этом собственные экономические интересы".
Она также назвала "чушью" утверждения о том, что из-за газопровода Германия попадет в полную зависимость от России. "Обе стороны заинтересованы в надежных поставках. А Германия и дальше будет получать большую часть требуемой энергии из других источников. Страна должна сама решить, где и каким путем она берет необходимые энергоносители", — указала автор статьи.
При этом Швезиг выразила уверенность, что "у Германии и России есть общие интересы, чтобы вновь вернуться к тесному партнерству".
Ранее председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек выразил мнение, что проект газопровода "Северный поток — 2" может стать ключевым для отношений двух стран.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.