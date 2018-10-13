Лавров рассказал о проекте по созданию российской промзоны в Египте

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале реализации проекта по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала в Египте.
Россия и Египет 2 февраля 2016 года подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий.
"Продолжает расти товарооборот, который уже превысил планку в 6,5 миллиарда долларов. Начата практическая реализация крупных проектов – строительства атомной электростанции российского образца в Эль-Дабаа и создания Российской промышленной зоны в районе Суэца", — написал министр в авторской статье в египетской газете "Аль-Ахрам".
Дипломат отметил плотное взаимодействие между парламентами, министрами и ведомствами двух стран. "Положительной оценки заслуживает деятельность межправительственных комиссий: по торгово-экономическому и военно-техническому сотрудничеству", — добавил он.
В целом, по оценке Лаврова, отношения между Каиром и Москвой "вышли на уровень всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества".