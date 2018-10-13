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Экономика

Без шансов на выплату. Пятерка стран с самым высоким госдолгом

(обновлено: 08:01 13.10.2018)
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© AFP 2018 / Martin BureauЛюди в квартале Синдзюку в ТокиоЛюди в квартале Синдзюку в Токио
© AFP 2018 / Martin Bureau

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Александр Лесных. В начале этого года глобальный долг превысил 233 триллиона долларов. По данным Всемирного банка (ВБ), это больше общемирового ВВП на 288 процентов. Весомый "вклад" в сложившуюся ситуацию внесли государства, продолжающие, несмотря на предостережения международных финансово-экономических организаций, набирать кредиты в погоне за лучшей жизнью. Какие страны возглавляют этот антирейтинг — в материале РИА Новости.

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Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна
Номинально по объему государственного долга лидируют США. В этом году цифры на специальном счетчике, установленном на Манхэттене, показали новый рекорд: Вашингтон должен всему миру почти 21,5 триллиона долларов.

Однако с учетом валового внутреннего продукта ситуация иная. На пятом месте в антирейтинге — Португалия, чей госдолг превышает ВВП (217 миллиардов долларов) почти на четверть.

Корни нынешних экономических проблем этой страны уходят в 1990-е. Став частью Евросоюза и перейдя на расчеты в евро, Португалия утратила возможность за счет слабой валюты поддерживать текстильную промышленность — одну из ключевых отраслей экономики. В результате национальные производители проиграли конкуренцию китайцам с их дешевой рабочей силой.

Как итог — рост безработицы и массовая эмиграция: сейчас более 50 тысяч португальцев в год уезжают на заработки за границу.

К 2011-му страна уже находилась в шаге от дефолта и спасать экономику пришлось силами всего Евросоюза и МВФ. После согласования программы экономической консолидации Лиссабону выделили кредит в 76 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что программу экономических реформ, предполагавшую рекапитализацию банковского сектора, сокращение дефицита бюджета и социальных расходов, приняли только спустя год, после того как в марте 2010-го действующее правительство отказалось вводить дополнительные меры экономии и в итоге было распущено.

К 2017 году экономическая ситуация в Португалии стабилизировалась: ВВП вырос на 2,7%, безработица снизилась до 8,8% — это меньше, чем в среднем по Европе.

Однако в прошлом году госдолг увеличился на 1,65 миллиарда евро, а эксперты МВФ прогнозируют, что в среднесрочной перспективе рост португальской экономики замедлится до 1,8%. В таких условиях надеяться на погашение долгов не приходится.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТрамвай на одной из улиц Лиссабона
© РИА Новости / Александр Вильф
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Трамвай на одной из улиц Лиссабона

Ариведерчи

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
МВФ испугался, что сверхдоходы от нефти пойдут на майские указы
Четвертое место занимает еще одна страна еврозоны — Италия с госдолгом в 131% валового внутреннего продукта, который в 2017-м составил 1,9 триллиона долларов.

Аналитики отмечают, что в 2019-м, когда итальянец Марио Драги покинет пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), Рим лишится источника дешевых кредитов. Как следствие, страна не сможет обслуживать свой госдолг и будет вынуждена объявить дефолт, который, в свою очередь, приведет к масштабному кризису всей мировой финансовой системы.

Главная проблема итальянской экономики в том, что она основана на маленьких семейных предприятиях, неспособных конкурировать с транснациональными корпорациями. Это основная причина низких темпов экономического роста страны: в 2014 году ВВП увеличился всего на 0,1%, в 2015-м — на 1%, в 2016-м — на 0,9%, в 2017-м — на 1,5%.

Сказались и европейские санкции против России: по словам бывшего итальянского сенатора Роберто Мура, из-за них бюджет ежедневно недополучает порядка семи миллионов евро.

Масла в огонь подливают драконовские налоги на бизнес, не позволяющие предпринимателям модернизировать производство: в крупных городах сборы доходят до 70%.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВенеция
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Венеция

Эхо войны

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Все хуже, чем казалось. Новые итоги визита миссии МВФ в Киев
На третьем месте — Ливан. До того как в 2011-м в Сирии началась гражданская война, Ливан процветал за счет экспорта товаров в Ирак, Иорданию, страны Персидского залива и высокого турпотока. По прогнозам МВФ, к 2015 году страна должна была выйти на показатель ВВП в 20 тысяч долларов на душу населения и стать одним из экономических тяжеловесов Ближневосточного региона.

Однако война в соседней Сирии все изменила. Резко вырос импорт товаров, увеличив дефицит торгового баланса. Кроме того, в Ливан хлынул поток беженцев — всего за три года в страну прибыло порядка 1,2 миллиона сирийцев.

Помимо того, что на их содержание приходится тратить огромные деньги, вынужденные переселенцы согласны на любую работу за сущие гроши. Как следствие, все больше ливанцев теряют работу и оказываются за чертой бедности.

Вдобавок ко всему в середине 2013 года экстремисты устроили в Ливане серию террористических актов с угрозами в адрес иностранцев. В результате поток туристов сократился на 80%.

Резкое снижение доходов вынудило правительство пойти на заимствования, и в прошлом году госдолг Ливана достиг 149% ВВП.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВосточный рынок в портовом городе Джебейль в регионе Горный Ливан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Восточный рынок в портовом городе Джебейль в регионе Горный Ливан

Из князей в грязи

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк в твоем гараже. Как и за сколько можно купить военную технику
До вступления в Евросоюз правительство Греции старалось не привлекать внешних займов из-за высокой ставки по их обслуживанию. Однако в 2001 году, войдя в ЕС, Афины смогли позволить себе более дешевые кредиты в евро.

В тот же период провели массовую приватизацию государственных предприятий, в том числе пяти главных банков страны. С присоединением к еврозоне в Греции выросла занятость в сфере услуг, а производство, в частности, на вполне успешных верфях, сократилось.

Такая экономическая политика вызвала разбалансировку бюджета, и уже к 2009 году госдолг Афин превысил 115% ВВП (порядка 300 миллиардов евро). Разумеется, Брюссель не мог допустить дефолта и масштабного кризиса в Греции, причем не только по финансовым причинам: это нанесло бы серьезный репутационный удар по ЕС.

В итоге страну вытаскивали из незавидного положения совместными усилиями Евросоюз и МВФ. В 2010-2011 годах были приняты решения о предоставлении Афинам двух программ финансовой помощи.

Население не поддержало меры жесткой экономии, предусматривавшие, среди прочего, сокращение социальных выплат, и правящая партия "Новая демократия" в 2015-м проиграла выборы. Спустя полгода произошел технический дефолт из-за невыплаты долга Международному валютному фонду.

© РИА Новости / Павел ОнойкоПерейти в фотобанкГорожане у отделения банка в Афинах. 2015 год
© РИА Новости / Павел Онойко
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Горожане у отделения банка в Афинах. 2015 год

В июле 2015-го в ходе экстренного всенародного референдума граждане страны высказались против нового соглашения с кредиторами, тем не менее спустя неделю участники саммита еврозоны договорились о помощи Греции в рамках Европейского стабилизационного механизма.

Парламент все же утвердил новые меры жесткой экономии, и в конце августа 2015-го Евросоюз одобрил третью кредитную программу. В этом году Брюссель объявил о ее успешном завершении.

На конец 2017-го общий госдолг Греции составлял 178,6% ВВП. Многие эксперты считают, что новый бюджетный кризис в стране практически неизбежен.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкХолм Афинского акрополя на закате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Холм Афинского акрополя на закате

Страна восходящего долга

Открытие первой автомобильной заправочной станции Шелл в Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо в ближайшие месяцы
Рекордсмен по госдолгу — одна из самых высокоразвитых стран мира, Япония. К концу 2017-го долги Токио превысили 253% ВВП и продолжают расти.

При этом экономика развивается очень медленно: 0,4% в 2014 году, 1,4% в 2015-м, 0,9% в 2016-м и 1,7% в 2017-м. Кроме того, растет число пенсионеров и требуется направлять все больше денег на социальные выплаты.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц города
© РИА Новости / Владимир Песня
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Жители Токио на одной из улиц города

Единственное, что спасает Токио от дефолта, — большая часть долговых обязательств принадлежит внутренним частным и юридическим лицам, а не иностранным спекулянтам. К тому же государство располагает достаточно крупными резервами.

И все же госдолг, превышающий ВВП в 2,5 раза, висит дамокловым мечом над страной. Один из самых тревожных звонков для японской экспортоориентированной экономики — почти девять миллиардов долларов внешнеторгового дефицита. Такой показатель был зафиксирован в начале текущего года.

Учитывая прогнозы о замедлении роста мировой торговли, у Токио остается все меньше времени, чтобы разобраться с госдолгом. Что делать, пока никто не знает.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тарас Рязанцев
"В июле 2015-го в ходе экстренного всенародного референдума граждане страны высказались против нового соглашения с кредиторами, тем не менее спустя неделю участники саммита еврозоны договорились о помощи Греции в рамках Европейского стабилизационного механизма."
___
Но кровавые тираны игнорирующие мнение народа они конечно не там, они в России, Сирии, Ираке..
А там, в ЕС, свобода и полное согласие с мнением простых людей. Греция так вообще родина демократии. XD
08:49
13.10.2018
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