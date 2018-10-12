Минфин рассматривает кредит для Белоруссии на 630 миллионов долларов

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ, это сумма около 630 миллионов долларов", — сказал Силуанов.

Белоруссия с 2017 года ведет переговоры с Россией о предоставлении кредита на 1 миллиард долларов для рефинансирования части выплат по внешнему долгу страны.

Силуанов признал, что "запросная позиция была 1 миллиард долларов. "Но это подразумевает все долги: перед Россией, перед Евразийским фондом", — пояснил он.

"Мы сейчас говорим только о готовности рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед РФ", — заявил Силуанов.