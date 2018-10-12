Путин назвал приоритетные отрасли для России и Белоруссии

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Приоритетными отраслями, где Россия и Белоруссия рассчитывают на максимальный экономический эффект, являются импортозамещение, промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика и госзакупки, заявил президент РФ Владимир Путин на Пятом Форуме регионов двух стран в пятницу.

"Сегодня перед Россией и Белоруссией стоят во многом схожие проблемы и вызовы, как сегодня говорят. Обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Среди приоритетных отраслей, где мы рассчитываем на максимальный экономический эффект, хотел бы упомянуть импортозамещение, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, строительство, фармацевтику, госзакупки", — сказал Путин на заседании Форума регионов, участие в котором принял также президент Белоруссии.