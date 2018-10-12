МММ версии 2.0: почему участники "Кэшбери" могут остаться без денег

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Даниил Шеремет. Банк России в конце сентября нашел признаки финансовой пирамиды в работе платформы "Кэшбери", а через две недели глава компании Артур Варданян через Youtube объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод средств.

Начиналось все громко и многообещающе. Предложив до 600% доходности потенциальным "инвесторам", создатели "Кэшбери" не поленились взяться за агрессивную рекламу. Так, певец Николай Басков согласился спеть гимн "Кэшбери", телеведущая Ольга Бузова рассказала о плюсах криптовалюты "Кэшбери коин", бумажная и интернет-реклама начала показываться из, что называется, каждого утюга в городах России.

Люди робко, но потом все более уверенно понесли деньги, некоторые из них брали для этого кредиты. Теперь же не ясно, смогут ли они получить их назад. Как устроен бизнес "Кэшбери", есть ли деньги у компании на возврат вложенных средств, и почему пользователи все это время не верили ЦБ и СМИ – разбирался корреспондент РИА Новости.

Лишние вопросы

В конце сентября, после того, как директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил журналистам, что регулятор увидел в "Кэшбери" признаки финансовой пирамиды, я позвонил в компанию. Это не дало результата: звонки просто обрывались после первого гудка. Ответили только на номер в Казани, дали почтовый адрес пиарщиков, с которого на наши вопросы ответы тоже не пришли.

Когда я зашел в чат "Кэшбери" в мессенджере Telegram, я через недолгое время понял две вещи. Первое – здесь принято хвастаться достижениями в системе, никто не стесняется выкладывать суммы начисленных премий. Второе – здесь не любят журналистов, подозрительно относятся к расспросам, а сообщения тех, кто пытается хоть что-то понять, беспощадно удаляются администраторами.

Лишних вопросов здесь вообще не любят. Из той информации, что есть, выясняется, что "Кэшбери" имеет последователей чуть ли не по всей России, и даже за рубежом – к примеру, в Корее, судя по фотографиям нового офиса. Робко спрашиваю, надеясь, что меня не удалят из чата: "Страшно деньги вкладывать. "Кэшбери", часом, не развод?"

Мне ответили около десятка человек. Как в общем чате, так и в личных сообщениях. Они все в один голос рассказывали похожую историю: сначала не верили, потом вложились, а потом пожалели, что не сделали этого раньше.

"У моего мужа почти все в "Кэшбери", и увольняются многие, а один даже офис открыл в нашем городе. Их хотят сейчас просто подвинуть, многим мешает "Кэшбери", и это понятно всем. Люди берут в банках большие кредиты и инвестируют в "Кэшбери", а с банками рассчитываются за 4 месяца, а не за 5 лет", — рассказала мне одна из участниц чата.

Силясь поверить в эту и другие подобные невероятные истории, я пытаюсь понять, откуда берутся деньги, если по заверениям пользователей их стабильно выплачивают уже более года. На сайте "Кэшбери" предлагается оформить "инвестицию" по нескольким тарифным планам, суть которых сводится к выдаче микрозаймов физическим лицам или бизнесу или деньги вкладываются в криптовалютный рынок. Процент доходности — до 600%, уверяют на сайте. При этом деньги удерживаются от 200 до 400 дней и в конце срока выплачиваются.

Что-то здесь не так.

"А можно встретиться с кем-то в Москве в офисе для консультации?" — пишу я в чате.

Мы не халявщики, мы партнеры

Я договорился о встрече на Волоколамском шоссе — это здание Гидропроекта, отданное под офисные помещения. Нервничаю. По легенде я работаю в страховой компании и планирую вложить несколько миллионов в "Кэшбери", деньги я получил от продажи бабушкиной квартиры.

Опаздывают. Может, мне самому нужно найти нужную дверь?

— "Кэшбери" – это здесь?

— "Гидроковорк?" – спрашивает меня охранник.

Ничего не понимаю. Какой еще "Гидроковорк"?

— Ну, по-другому это "Гидроковорк", — пробубнил он.

Коворкинг? Огромная финансовая империя в маленькой арендованной переговорной? Судя по списку на почтовом ящике "Гидровокорка", там находятся еще с десяток компаний. Слова "Кэшбери" в списке нет. Куда же я иду?

Но вот меня, наконец, встретили. Мы оказываемся в небольшом помещении с диванами и проходим в комнату для разговоров. Сажусь в кресло, и мне все становится понятно. Две девушки передо мной не сотрудницы компании, которые раскроют мне все ее секреты, а менеджеры сетевой структуры компании 15 и 9 уровня. Разговор ведет та, что старше "по званию".

Дело в том, что "Кэшбери" — не единая корпорация по производству благосостояния, а механизм, обеспечивающий работу партнерской сети, которая выстроена по принципу сетевого маркетинга. Сначала ты инвестируешь сам, затем зовешь друзей и подруг, они тоже вкладывают свои деньги, а ты за это получаешь внушительные бонусы от компании. Всего уровней 25, как указано на сайте компании. Но это не единственный способ получить вознаграждение: за привлечение людей в систему по определенным условиям можно получить статус серебряного, золотого и, наконец, бриллиантового директора и соответствующие выплаты — в процентах от созданной структуры и статусный комплимент в размере до полумиллиона рублей. В общем, лычки на любой вкус.

"Девиз "Кэшбери" – прими правильное решение", — говорит мне менеджер 15 уровня, директор этого офиса. Компания предоставляет ей помещение в пользование по офисной программе, доступ к которой у самых крутых инвесторов платформы, вложивших более 400 тысяч рублей своих денег и взрастивших структуру общим объемом 75 миллионов рублей.

Сюда девушки приезжают для того, чтобы поговорить с теми, кто в будущем будет принимать правильные решения. А натолкнуть на эти решения меня должна информация о том, что в России с возможностями стать богатым дела на самом деле не очень. Я сам подкидываю мысль, что банки по вкладу дают очень низкий процент, и девушки с удовольствием ее подхватывают. Затем наша дискуссия обнажает целый ворох проблем: люди в регионах получают зарплату по 15 тысяч рублей, "коварные власти" делают все, чтобы отправить население поголовно на заводы и никому не дают зарабатывать.

"Вывод какой? Мы живем в пирамиде", — завершает свое рассуждение менеджер. Не новый аргумент о том, что пенсионеры в Европе много получают и радуются жизни, а у нас, мол, попрошайничают на улицах, становится вишенкой на этом заманчивом торте. Ведь до решения всех проблем рукой подать: всего-то нужно зарегистрироваться на известном сайте и вложить комфортную для себя сумму. При этом никто не заставляет этого делать — выбор за тебя делать никто не будет. Полная финансовая свобода. Как же тут устоять?

Я интересуюсь, какой у компании есть ответ на заявление ЦБ. Мне сообщают, что СМИ можно по всей строгости закона привлечь за клевету, потому что ни ЦБ, ни Генеральная прокуратура о "Кэшбери" на своих сайтах якобы ничего не публиковали.

"Ни на сайте ЦБ, ни на сайте Генпрокуратуры нет ни единого упоминания о "Кэшбери", они вообще об этом никогда не слышали. Понятно, что у нас много конкурентов, которые могут сделать, что угодно, чтобы не забирали их людей", — говорит мне старший менеджер.

"А почему у "Кэшбери" нет отчетности? Где я могу посмотреть баланс, активы? За счет чего прибыль?" — не унимаюсь я.

Нет отчетности. Ничего о ней девушки не знают и думают, что если кто-то из участников рынка ее и публикует, то обязательно ненастоящую. Прибыль, по их словам, за счет торгов по банкротству, за счет операций на бирже, за счет выдачи микрозаймов. Но над головой у девушек на стене висят как минимум две нестыковки в рамках и под стеклом: лицензии микрокредитных компаний "Хризолит" и "Сардоникс". Проблема в том, что эти компании были исключены из реестра микрофинансовых организаций ЦБ.

Никаких гарантий нет, гарантии — это иллюзия, добавляет старший менеджер. "У меня миллион в инвестициях — я рискую всеми своими деньгами. Никто не говорит, что это не риск. Их нет гарантий — вообще. Это важно понимать", — говорит она.

И след простыл

Через несколько дней после этой беседы корреспондентам РИА Новости в Лондоне, Ростове-на-Дону и Дубае повезло меньше. Отправившись по адресам офисов "Кэшбери", указанным на сайте, оказалось, что сотрудников компании там нет, и съехали они достаточно давно.

С Нижнебульварной улицы в Ростове-на-Дону, где согласно указанию на сайте должен находиться основной офис ООО "Кэшбери", арендаторы уехали несколько лет назад, сообщила сотрудник компании-арендодателя, которая представилась Инной.

"Кэшбери" были тут, но насколько я знаю, они съехали", — сказала она, добавив, что не знает, где они находятся теперь.

При этом в здании в настоящее время нет офиса, указанного в документах организации — №121, отметила Инна. По ее информации, долгое время компанией никто не интересовался, однако начиная с лета всё изменилось. "Люди приходят, "Кэшбери" спрашивают. Я говорю, что они съехали. Спрашивают, где искать", — рассказала она, уточнив, что это люди разных возрастов, некоторые приезжают на машинах, другие — приходят пешком.

Высотное здание H Dubai, где должен был находиться офис "Кэшбери", стоит прямо на главном шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. Оживлённое место, тем более что здание занимает люкс-отель H Dubai помимо офисов. По соседству располагается небоскрёб Grand Sheraton Hotel.

Корреспонденту удалось подняться на нужный этаж, однако подойти к самому офису – нет. Дальше не пропустил персонал здания — могут проходить только те, кто там работает.

"Да, здесь был офис "Кэшбери", но они съехали больше месяца назад. Их было не больше 2-3 человек, вероятно, один из них был индийцем", — рассказал представитель администрации.

Офис компании находился здесь недолго, рассказал он. "Сейчас он пустой и больше они его не занимают", — добавил представитель офисного комплекса.

По адресу в Лондоне, по которому были зарегистрированы компании Cashbery Limited и Cashbery International Limited, располагается большой офис британского банка Lloyd's.

На ресепшене корреспонденту РИА Новости сообщили, что действительно компании с названием Cashbery арендовали здесь офисы, однако примерно год назад съехали.

"Да, такая компания была здесь, но они выехали около года назад. Где они сейчас — неизвестно", — сказала собеседница агентства.

Финансы поют романсы

За два дня до того, как "Кэшбери" решил уйти на "каникулы", я решил проверить, что будет, если взять заем на сайте. Если попытаться оформить его на имя Ивана Иванова, то после всех манипуляций с данными сайт предложит ознакомиться с кредитным договором МКК "Хризолит". Документы, подтверждающие факт внесения "Хризолита" и "Сардоникса" в реестр микрофинансовых организаций, кроме того, выложены в сообществе "Кэшбери" в социальной сети "ВКонтакте".

"Микрокредитные компании (МКК), о которых идет речь в запросе, за весь период существования микрофинансовую деятельность не осуществляли. Это является нарушением профильного законодательства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ в ответ на запрос об этих компаниях.

Предписания регулятора "Хризолит" и "Сардоникс" неоднократно не выполняли, за что поплатились исключением из реестра. Также регулятор подтвердил в ответе на запрос передачу информации о "Кэшбери" в правоохранительные органы.

"Информация о наличии в деятельности группы компаний "Кэшбери" признаков финансовой пирамиды была также передана нами в прокуратуру и министерство внутренних дел. Кроме того, мы передали в генеральную прокуратуру документы, касающиеся распространения противоправной информации на сайтах "кэшбери.рф" и www.cashbery.com. В то же время подобные организации не поднадзорны Банку России, поэтому мы не сообщаем на официальном сайте, какие действия относительно них мы предпринимаем", — сообщили в пресс-службе Банка России.

Пока что эти две компании остаются в реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). С юридической точки зрения оформление займа с организацией, у которой была отозвана лицензия (или в случае с микрофинансовыми компаниями – если она исключена из реестра), может быть признано незаконной предпринимательской деятельностью и стать поводом для возбуждения уголовного дела, считает партнер юридической компании "Некторов, Савельев и партнеры" Дмитрий Гладков.

"Если осуществлять такую деятельность без лицензии, то все сделки, которые были заключены без лицензии, будут признаны недействительными, потому что у юридического лица не было специальной правоспособности для того, чтобы осуществлять эту деятельность. Это первое. А второе — такая деятельность может быть признана незаконной предпринимательской деятельностью и вплоть до уголовного наказания", — сказал Гладков.

По его словам, выдача и прием займов – право каждого юридического лица и не требует специальных разрешений, но только не в том случае, если они происходят систематически.

В свою очередь, сайт платформы "Кэшбери" может нарушать закон о рекламе, предлагая такие услуги, считает член Ассоциации юристов России и гендиректор юридической компании "НП-Эдвайс" Наталья Пантюхина.

"В случае с "Кэшбери" нарушен закон о рекламе в части распространения недостоверной рекламы финансовых услуг — на сайте нет данных о лице, оказывающем услуги, нет данных об отзыве лицензии, сокрыт факт исключения из реестра МФО, обещана высокая доходность и другое — об этом говорится в статьях 5 и 28 закона", — объяснила она.

Такими делами занимается Федеральная антимонопольная служба, которая может привлечь компанию к ответственности без участия правоохранительных органов. Однако размер штрафа в этом случае невелик, признает Пантюхина: он накладывается в объеме от 100 до 800 тысяч рублей на компанию и "не стимулирует отказаться от рекламы в любом виде".

На сайте "Кэшбери" есть упоминание об еще одной микрокредитной организации-партнере — МКК "Варшава". Однако, на ее сайте сказано, что новые займы временно не выдаются. Выдавались ли они когда-либо вообще — большой вопрос. Если взглянуть на базу системы БИР-аналитик агентства "Прайм" и посмотреть отчетность этой компании, на конец 2017 года баланс предприятия составлял 50 тысяч рублей — размер уставного капитала.

Компания ООО "Кэшбери", с которой потенциальный инвестор заключает договор, зарегистрирована в Ростове-на-Дону, и, судя по документам, действует от имени английской компании Cashbery Limited, капитал которой заявлен в 1 фунт стерлингов. Основатель лондонской компании — Артур Варданян, медийное лицо холдинга. На его же имя зарегистрирована компания Cashbery International Limited с капиталом 1 миллиард фунтов стерлингов, но в России, от ее имени, похоже, никто не действует.

Если начать распутывать клубок с другого конца, а именно с МКК "Варшава", то окажется, что номер телефона этой компании записан на еще несколько микрофинансовых организаций в Москве. У некоторых из них выявлен массовый адрес регистрации, многие уже закрыты по предписанию ФНС.

Получается, что никто не знает, откуда у "Кэшбери" деньги на запуск новых продуктов вроде новой криптовалюты, предстоящего запуска онлайн-банкинга, стартап-площадки, магазина ювелирной продукции и элитной косметики Cashbery Wellness, офисы в Лондоне и Дубае. Похоже, что нет ни одного публичного источника информации, который позволял бы удостовериться, что у компании есть средства для выплаты всем пользователям платформы.

Надо сказать, что с выводом средств из "Кэшбери" дела обстояли не так просто, как может показаться. Официальный вывод на банковскую карту стоит около 5%, поэтому пользователи внутри чатов, организованных менеджерами, обменивают внутреннюю валюту на рубли путем бартера. Также участники платформы вынуждены покупать страховки для своих депозитов, иначе они замораживаются ею на несколько дней.

Все это не пугало участников чата "Кэшбери": они радостно публиковали фотографии больших сумм денег, не спешили их выводить, вкладывая по новой полученные средства. Мнения сомневающихся старались удалять из чата, а самих сомневающихся – блокировали. На 10 октября администраторы чата объявили, что в нем "временно могут писать только администраторы" — так они решили остановить поток сообщений некоторых пользователей о том, что на карты Сбербанка не отправляются деньги.

А через день в канале "Кэшбери" на Youtube появился видеоролик, в котором председатель правления компании Артур Варданян обратился к пользователям, сообщив, что компания после двухнедельного ажиотажа в СМИ приостанавливает работу на три недели, чтобы привести в порядок бизнес-процессы.

"Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами. 1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета и постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме. Это вынужденные, временные меры, которые мы вынуждены применить для восстановления нашей инфраструктуры", — заявил Варданян в ролике.

Итоги работы

"Итоги работы" — так озаглавлено видео с обращением Варданяна. Значит ли это, что каникулы у "Кэшбери" теперь бессрочные, несмотря на обещания? Возможно, что и нет, но судя по тому, как именно устроены "бизнес-процессы" компании, может оказаться так, что кроме привлеченных от людей денег, у компании ничего в портфеле больше нет.

А это, в свою очередь, может означать, что у компании, возможно, и не было в мыслях возвращать эти деньги с самого начала.

Если операторами привлеченных денег, были лишь упомянутые микрокредитные компании, то имеющиеся факты в открытом доступе позволяют предположить, что никакие микрозаймы под большие проценты на самом деле не выдавались. Если это так, то таких больших доходностей быть не могло – это мог быть всего лишь рекламный ход.

Как ранее заявлял РИА Новости Валерий Лях из ЦБ, пользователи платформы "Кэшбери" потенциально могут потерять 1 миллиард рублей, но возможно, и гораздо больше. Теперь уже неизвестно, смогут ли пользователи платформы сделать правильное решение после 1 ноября. Потому что если "Кэшбери" — действительно финансовая пирамида, то пострадавшими станут все и сразу в один момент, когда добиваться справедливости уже будет поздно.