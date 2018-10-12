Правительство одобрило увеличение объема ассигнований Минвостокразвития

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило увеличение объема ассигнований Минвостокразвития, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается увеличить объем ассигнований Минвостокразвития России за счет перераспределения бюджетных средств. Это позволит реализовать инвестиционные проекты в сфере добычи полезных ископаемых, развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры, промышленные проекты", — говорится в сообщении. Однако сам документ пока не опубликован.

В сентябре вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщала, что правительство рассчитывает ко второму чтению бюджета подготовить пакет мер для улучшения ситуации на Дальнем Востоке по поручению президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил по итогам заседания Госсовета во Владивостоке доработать перечень поручений и обратил внимание руководителей регионов и глав ведомств на приоритетность работы по развитию Дальнего Востока.